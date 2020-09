Mercoledì l'addio ad Alice. A Spello proclamato il lutto cittadino

SPELLO La Giunta comunale ha deliberato la proclamazione del lutto cittadino per mercoledì 2 settembre, giorno in cui verranno celebrati i funerali di Alice Antonelli, la giovane spellana venuta a mancare in seguito a un incidente stradale. Interpretando il sentimento della cittadinanza, la comunità di Spello si unisce al dolore dei familiari colpiti da questa grande tragedia. Il Sindaco e una delegazione ufficiale del Comune parteciperanno al funeralefissato alle ore 15.30 nel parco di Villa Fidelia e le bandiere dei palazzi comunali saranno poste a mezz’asta; l’Amministrazione invita gli esercizi commerciali ad abbassare le saracinesche in segno di lutto in concomitanza con lo svolgersi della cerimonia funebre e all’estensione di attività ludiche e ricreative; sono sospese le manifestazioni promosse dall’Ente.



