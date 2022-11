RIETI - Nel pomeriggio a Leonessa, a seguito di un incidente mentre stava tagliando legna, è morto un 60enne, Angelo Pasquali, all'interno di un bosco in località Campostella non lontano dagli impianti sciistici di risalita.

Sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco, il personale del 118 e i carabinieri. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Da chiarire come sia avvenuto il sinistro. Probabilmente il peso di un tronco abbattuto con la motosega lo avrebbe travolto e schiacciato.