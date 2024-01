Cimitero di Leonessa, Paciucci: «Esecuzione dei lavori al limite della sicurezza sanitaria»

RIETI - «Da qualche mese la situazione cimitero di Leonessa è al limite della sicurezza sanitaria - dichiara il vicepresidente della Provincia di Rieti e consigliere d’opposizione del Comune di Leonessa, Vito Paciucci - Infatti, dopo i lavori legati all’esumazioni dei defunti, pagate dai familiari, il materiale è stato accatastato sotto dei teli blu su un marciapiede. Una situazione pericolosa, considerando che i liquidi rilasciati dai rifiuti speciali potrebbero causare infezioni nell’area circostante al cimitero».

«Una situazione al limite della sicurezza sanitaria quella vista al cimitero di Leonessa, mi auguro che al più presto i materiali vengano rimossi e smaltiti in una discarica autorizzata. Non è possibile eseguire dei lavori non a regola d’arte e al limite della sicurezza in un cimitero, forse era meglio poggiare i rifiuti e i resti delle casse in un cassone a tenuta stagna per evitare una situazione così indecorosa. Questa è una mancanza di rispetto nei confronti dei nostri cari e una scarsità di condizioni igienico sanitarie in un luogo simbolo della comunità».