E' morto Enzo Cardaioli, coach legato alle epiche sfide tra Amg Sebastiani e Siena

RIETI - E’ scomparso Ezio Cardaioli, 88 anni: un nome che ai giovani appassionati reatini di basket dirà poco, ma che a quelli di vecchia data ricorda le epiche sfide tra Amg Sebastiani Basket, sponsorizzata Brina, e Mens Sana Siena, sponsorizzata Sapori. Una rivalità tra le due città nata nel campionato di serie B 1972-73, quando entrambe le formazioni, quella reatina guidata dal livornese Gianfranco Lombardi e quella senese da Cardaioli, lottarono per salire in serie A. Il Sapori ci risuciì direttamente dalla poule promozione. La Brina grazie allo storico spareggio di Pesaro contro Vigevano del 30 giugno 1973.

La rivalità proseguì per tutto il decennio in sreie A, prima per la Sebastiani di Bob Lauriski e Luciano Vendemini e poi contro quella di Willie Sojourner che provato in amichevole proprio contro il Sapori di Cardaioli nella primavera del 1976.

Ezio Cardaioli è stato uno dei massimi teorici degli anni '70 della difesa e del basket controllato.

Tante volte all'epoca, anche un po' dispregiativamente, le “zonette” di Cardaioli venivano liquidate come poco spettacolari però, quanto a risultati, erano efficaci come poche. Anche Gianfranco Lombardi era uno dei teorici del basket a basso ritmo e ipercontrollato, anche se il vero maestro in materia, anzi il “Professore”, essendo stato insegnante di educazione fisica, era proprio il tecnico senese, che guidò anche Forlì e poi ancora Siena negli anni ‘80.

Cardaioli, nel 1990/91, allenò anche a Rieti nella prima stagione in serie B2 della Amg Sebastiani. La squadra era molto buona ma qualcosa non funzionò a dovere nelle strategie del “Professore” - che rimane uno dei principali strateghi del basket degli anni 70/80 - e si classificò al quinto posto senza partecipare ai playoff.