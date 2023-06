Martedì 20 Giugno 2023, 00:10

RIETI - Ancora scoperte nelle ricerche archeologiche a Monteleone Sabino del Gruppo speleo-archeologico Vespertilio, coordinato dagli archeologi Cristiano Ranieri (presidente) e Francesca Lezzi (direttrice del Museo civico di Monteleone), sotto la direzione scientifica della soprintendenza archeologica. Questa volta le indagini si sono concentrate nell’area del Pantano, a un centinaio di metri dall’anfiteatro di Trebula Mutuesca, dove è stata rinvenuta anche un’antica anfora.

Le osservazioni. Oggetto delle esplorazioni, un cunicolo di deflusso idraulico, che era già stato in parte indagato dagli speleologi sabini. «Le prime esplorazioni nel condotto - spiega Ranieri - risalgono alla fine degli anni ‘90. L’ipogeo era stato percorso per circa 30 metri, poi non era stato possibile procedere, per una ostruzione in corrispondenza di un pozzo di areazione. A seguire, le piogge hanno in parte eroso questa frana, causando alcuni smottamenti interni, permettendo così di creare uno stretto passaggio con cui gli speleologi hanno bypassato il crollo. Il condotto si ricongiunge - ed è questa la scoperta più significativa, specifica Ranieri - con il condotto ellissoidale esterno dell’anfiteatro di Trebula Mutuesca. Abbiamo così un quadro ancora più completo del sistema di smaltimento e deflusso delle acque, non solo dell’anfiteatro, ma di tutta la zona del Pantano, che anticamente era occupata dal foro».

Rinvenuti diversi materiali ceramici, tra cui un’anfora vinaria completamente integra (nella foto), custodita ora nei locali del Museo civico di Monteleone Sabino, insieme agli altri materiali recuperati.

Le ricerche sono ancora in corso e stanno venendo alla luce nuove strutture sotterranee di notevole importanza. Fanno parte del gruppo di ricerca: Dario Candela, Alessandro Cardinale, Federico Angelucci, Tanit Gnoffo, Arianna Armeni, Giorgio Pintus, Giovanni Mecchia, Maria Piro, Maria Fierli, Simone del Cavallo, Fabrizio Marincola, Maurizio Trojano, Francesca Lezzi e Cristiano Ranieri.