Guerra ucraina, il fallimento delle fortificazioni a Karkhiv: incomplete e senza mine, russi avanzano senza combattere. Cosa c'è dietro

Senza mine e incomplete. Le fortificazioni ucraine a Kharkiv si sono rivelate un fallimento. «Le truppe russe sono semplicemente entrate in un'area senza resistenza», ha detto a Newsweek Cédomir Nestorovic, professore di geopolitica alla ESSEC Business School di Singapore. L'offensiva nella regione (dalla quale i soldati di Putin sono stati espulsi nel 2022) è iniziata il 10 maggio. L’obiettivo? Creare una zona cuscinetto al confine. L'avanzata, almeno per il momento, non è stata difficile. Ma ci sono dietro dei motivi nascosti. Soprattutto di carattere interno. Emersi con il lavoro investigativo del giornalisti del sito locale Glavcom.

Ucraina, a Kharkiv evacuate 10mila persone. Zelensky: «Contrari a qualsiasi tregua olimpica»