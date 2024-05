Torna il Rieti Sport Festival dal 13 al 16 giugno tra conferme e novità. Il 27 maggio la presentazione

RIETI - Il Rieti Sport Festival sta tornando. Fervono i preparativi per la IX edizione della prestigiosa manifestazione di promozione sportiva e territoriale che in questi anni ha catapultato il capoluogo sabino sulla ribalta nazionale.

Il Festival dello sport del centro Italia si svolgerà dal 13 al 16 giugno nel cuore della città di Rieti.

Un ‘edizione che consolida l’idea del Villaggio Sportivo permanente, che il Rsf ha portato per la prima volta nel 2019, che avrà molte associazioni sportive protagoniste che animeranno le piazze dalle 17 alle 24.

Tornano i talk sportivi in cui verranno dati conferimenti ad associazioni locali e nazionali nonché gli attesi Premi Rsf a personaggi autorevoli anche di caratura internazionale che si sono prodigati per la promozione dei valori dello sport.

Già operativa da mesi, la macchina organizzativa del Rieti Sport Festival si prepara all'edizione 2024 con la presenza di atleti, artisti e appassionati di sport.

Non mancheranno le sorprese a cui ci ha abituato il Festival che anche in questa edizione porterà novità ed innovazioni per la crescita della cultura sportiva del territorio, ad iniziare da specifiche iniziative sul valore della Sostenibilità.

Il programma della nuova edizione verrà presentato nella conferenza che si svolgerà il 27 maggio alle 18 presso l’open air dell’Asso Sporting Club, alla presenza del Presidente del Rsf Sergio Battisti, il giornalista Stefano Meloccaro, ispiratore del progetto e i rappresentanti degli Enti sostenitori.

Si apre l’estate con la grande festa dello sport.

L'organizzazione per l'evento sportivo nazionale ha avuto il sostegno delle istituzioni locali: Regione, Comune di Rieti, Provincia, Fondazione Varrone, Coni e Sport e Salute.

Importanti sponsorizzazioni private e partnership anche in questa edizione.