di Emanuele Faraone

RIETI - Partita la «caccia» al minestrone Findus nel Reatino. Lista commerciale alla mano, sono in fase di svolgimento - anche per questa settimana - le verifiche degli ispettori reatini dell’Asl, Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione, per scovare i minestroni Findus potenzialmente contaminati dal batterio Listeria monocytogenes e presenti negli esercizi commerciali e nei supermercati reatini e della provincia. Dopo l’annuncio dell’azienda alimentare di alcuni giorni fa circa il richiamo volontario,...