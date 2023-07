Michele Casadei nuovo vicepresidente Confcommercio nazionale Giovani

RIETI - E' il reatino Michele Casadei il nuovo Vicepresidente di Confcommercio Giovani Nazionale, comparto under 42 della più grande associazione di categoria Italiana con più di 700.000 imprese iscritte.

Classe '89 Laurea e master in scienze economiche del Turismo, Casadei già Presidente di Federalberghi Rieti, Vicepresidente dell'Azienda Speciale Centro Italia e membro della Confcommercio Lazio Nord, con questa nomina si và a collocare nella parte apicale della massima rappresentanza dell'imprenditoria giovanile Italiana. Ad investire Casadei del ruolo è stato Matteo Musacci, imprenditore Ferrarese , dal 1° Giugno eletto Presidente nazionale dei giovani imprenditori. Nello specifico la delega affidata da Musacci a Casadei sarà quella dello sviluppo associativo.

«Sviluppo associativo significa creazione e implementazione di nuovi gruppi di giovani imprenditori in ogni singolo territorio e nelle federazioni nazionali aderenti al sistema Confcommercio, attualmente - spiega Casadei - la rappresentanza imprenditoriale più grande e tra le più prestigiose in Italia.

Una grande opportunità anche per rilanciare l'imprenditoria giovanile nel territorio Reatino, al momento sofferente a causa della scelta di molti giovani di collocarsi in mercati più vivaci, questa nomina - conclude Casadei - metterà in connessione i giovani imprenditori Reatini con alcuni tra i migliori esempi di imprenditoria Italiana, e potrà essere foriera di un nuovo e ritrovato entusiasmo nel tessuto imprenditoriale della nostra città».