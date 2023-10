Lunedì 2 Ottobre 2023, 08:20

FOLIGNO - Primi d’Italia sfiorate le 100mila presenze in quattro giornii. Il presidente di Epta Confcommercio Aldo Amoni: «Risultati strabilianti, rilanciamo per il 2024. Numeri ben oltre le aspettative e un flusso costante di turisti e visitatori che nelle ore di punta hanno affollato i Villaggi del Gusto, premiando la qualità: il festival incassa il suo risultato migliore di sempre, con cene stellate e Food experience sold-out e grande affluenza anche agli appuntamenti culturali e convegnistici organizzati a Palazzo Trinci. Con alberghi e ristoranti pieni, I Primi d'Italia si confermano volano di sviluppo e benessere economico per gli operatori commerciali e turistici del centro storico». Uno sforzo organizzativo senza eguali per un bilancio straordinario e un'edizione da record, che il presidente Amoni commenta così: «Quest'anno ci eravamo imposti un cambio di paradigma, con una migliore organizzazione dei villaggi e di tutto il festival: con grande soddisfazione possiamo dire di essere riusciti nell'intento, sfiorando le 100mila presenze nell’arco dei quattro giorni. La manifestazione – prosegue - è stata un vero e proprio trionfo, con migliaia di visitatori provenienti da tutte le regioni d’Italia. Questo successo straordinario è il risultato del duro lavoro, della passione e dell’impegno di un team eccezionale che ha lavorato instancabilmente per creare un evento indimenticabile che è riuscito a coinvolgere persone di tutte le età». «Non abbiamo trascurato i più bisognosi – prosegue il presidente Amoni -, coinvolgendo la Caritas Diocesana di Foligno in una grande serata all'Auditorium San Domenico e mettendo loro a disposizione il Villaggio Solidale e le materie prime necessarie a proporre degustazioni il cui ricavato è andato interamente in beneficenza. Rivendico con orgoglio la volontà di mettere il tema della cultura alimentare al centro di questa edizione, con i convegni realizzati insieme all'Università di Perugia, all'Ordine degli avvocati e Confagricoltura Umbria, senza dimenticare gli appuntamenti quotidiani di divulgazione su salute e benessere curati da Afam. La risposta del pubblico è stata eccezionale: tutto questo merita una venticinquesima edizione ancora più ambiziosa, e per questo io e il mio team siamo già al lavoro».

Sono stati 16 i Villaggi del Gusto dislocati per il centro storico di Foligno per un itinerario gastronomico tra i primi piatti regionali italiani; 16 laboratori i con I Primi d'Italia Junior 15 Food experience; 22 gli eventi sul palco centrale di Largo Carducci fra cooking show e entertainment; 7 le mostre e mercati tra cui la Boutique della pasta, Atelier del gusto, Eccellenze italiane, Tipicità locali, Mercato Confagricoltura Umbria, Valnerina food, Street food: 34 i pastifici artigianali italiani di eccellenza nella Boutique della pasta; 8 i tour turistici gratuiti della città organizzati dal Comune di Foligno; 4 serate le “A Tavola con le Stelle” con gli chef fregiati di una stella Michelin Maurizio e Sandro Serva, Silvia Baracchi, Nikita Sergeev, Enrico Mazzaroni; 3 i convegni; 3 i Laboratori di pasta fresca con gli chef Apci.