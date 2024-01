Terni, alla Camera di Commercio si parla di ospitalità e territorio

“Ospitalità e Territorio” è il tema dell’incontro organizzato da Confcommercio Terni e Federalberghi Umbria per presentare i dati quantitativi e qualitativi che sono emersi dall’indagine, effettuata sulle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere del comprensorio ternano.

L’incontro in programma per il 25 gennaio alle 10.30 si svolgerà nella sala conferenze della Camera di Commercio di Terni, in Largo Don Minzoni n. 6.

Obiettivo non è solo quello di far conoscere nel dettaglio le caratteristiche delle strutture ricettive del Ternano, Narnese, Amerino e Valnerina, ma anche i servizi offerti, la formula scelta per la gestione dell’attività, gli strumenti utilizzati per la promozione e commercializzazione, le caratteristiche del “cliente medio” e gli eventuali piani di miglioramento.

Confcommercio e Federalberghi intendono fornire alle istituzioni locali informazioni utili per realizzare politiche di promozione del territorio coerenti con le caratteristiche dell’offerta ricettiva proposta dalle strutture, per aumentarne il grado di attrattività turistica.

L’incontro è aperto a tutti gli imprenditori e alla cittadinanza.

Interveranno Giorgio Mencaroni presidente della Camera di Commercio dell’Umbria, Laura Pernazza presidente Provincia di Terni, Stefano Lupi, presidente Confcommercio Terni.