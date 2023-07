Confcommercio Lazio: Tosti confermato vicepresidente, incarichi prestigiosi per Guerci e Badini

RIETI - Assemblea elettiva Confcommercio Lazio: Leonardo Tosti confermato Vice Presidente Vicario. Prestigiosi incarichi anche per Riccardo Guerci (Consigliere con delega ai servizi e allo sviluppo associativo) e Loredana Badini (Consigliera con delega alla imprenditoria femminile).

Leonardo Tosti: «Fondamentale il ruolo di Confcommercio Lazio per la crescita dei territori e delle imprese. Portare il Lazio tra le Regioni più virtuose è l’obiettivo principale e per farlo occorre che i territori si confrontino e lavorino in sinergia».

Riccardo Guerci: «Ampliare i servizi a disposizione degli Associati che siano mirati alle reali esigenze delle imprese di oggi e avvicinarle sempre di più al mondo dell’associazionismo affinché la voce che portiamo alle Istituzioni sia sempre più forte, più chiara e più incisiva».

Loredana Badini: «Sono orgogliosa e grata per questa nomina che riveste ogni giorno sempre maggiore importanza, per ciò che essa rappresenta. Potenziare le azioni collaborando con gli altri territori del Lazio fortifica ulteriormente la nostra volontà di supportare le imprese femminili affinchè possano avere garantite pari condizioni di partenza nel mercato, migliori condizioni per l’accesso al credito, maggiori strumenti per incrementare le proprie competenze digitali e la propria crescita professionale».