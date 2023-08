Venerdì 25 Agosto 2023, 15:48

TERNI - Saldi estivi, un flop per il settore moda. A pochi giorni dalla fine della grande stagione dei ribassi (il 3 settembre) l’invito dei commercianti di prossimità è a fare acquisti approfittando del 70 per cento di sconto su felpe, giacche e jeanseria. Capi che possono essere indossati tutto l’anno. Perché c’è ancora molta merce da smaltire nei negozi. «Partiti bene – spiega Antonio Menchise, con l'attività di urban street a pochi metri dal duomo – i saldi estivi hanno subito un frenata una settimana dopo il via. La prima metà di agosto invece si è lavorato parecchio. Poi noi, proprio come politica axiendale, abbiamo effettuato la solita svendita eccezionale a partire dal 22 agosto e allora abbiamo visto un gran bel movimento». I ragazzi in fila davanti al negozio dalla sera prima. Per il resto nessuna coda alle casse dei grandi magazzini e niente folla nelle boutique. Specie in centro. «Ecco, in centro c’è stato meno movimento che nelle altre parti della città – conferma Menchise – perché il centro di Terni sta letteralmente morendo. In centro ormai ci va chi vuole acquistare qualcosa che non trova da altre parti e quindi sempre meno persone perché i negozi che hanno marchi esclusivi sono rimasti pochissimi. Molti hanno chiuso i battenti». Per Menchise non c’è motivo di arrivare fino in centro lasciando la macchina nei parcheggi a pagamento per fare shopping. «Il cuore di Terni è sempre meno attrattivo. D’estate non c’è un evento. Umbria Jazz arriva nei club e nelle piazze a metà settembre. Poi chissà, il Natale non è dato sapere come andrà».

Già, il Natale. A luglio 2022 il Comune aveva già presentato un progetto preliminare (valore 270mila euro) per accedere ad un fondo del ministero del Turismo da destinare a manifestazioni e luminarie, riuscendo ad organizzare e anche il concerto di Capodanno in piazza Europa con Le Vibrazioni. Roma e altri comuni d’Italia hanno già pubblicato il bando per il Natale 2023. E le luci di Natale, a Terni, fanno brillare soprattutto le vie del centro città dando una grossa spinta al commercio di vicinato.

Tornando al saldi estivi, nella classifica dei prodotti più venduti a Terni, prendono il primo posto le camicie da donna, il secondo le magliette (t-shirt, top, body, canottiere), il terzo i pantaloni, il quarto le sneakers. Per gli uomini: il 43 per cento ha scelto di acquistare un capospalla, il resto polo e camicie. Comunque – dati Confcommercio – tutti hanno speso circa il 10 per cento in meno rispetto all’estate 2022. E anche se resta ancora qualche giorno per fare shopping al ribasso, farà acquisti solo chi non li ha fatti nelle settimane passate. La media di spesa a famiglia non ha superato i 160 euro. Colpa del caro vita, che ha costretto molti ternani anche a rinuciare alle vacanze al mare.