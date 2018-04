di Daniela Melone

RIETI - Dalla Francia all’Italia con un volo di sola andata. E’ il viaggio di un palloncino giallo, ritrovato due giorni fa nelle montagne di Colle Baccaro nei pressi di Rieti. Portava con sé un bel biglietto azzurro sul quale, in francese, era scritto un indirizzo di una cittadina della Provenza, Aix-en-Provence al quale rispedirlo, in caso di ritrovamento.

Poche informazioni, affidate ad una bella calligrafia: “30 ans tres heureux anniversaire Michael”.



“Ero in mezzo al bosco, in cerca di asparagi - racconta Michele D’Alessandro, il fortunato avvistatore del biglietto. - Quando ho notato il foglietto. Ho pensato fosse qualche cartaccia, ma poi ho notato anche lo spago legato ad un palloncino ormai scoppiato. La scoperta ha rallegrato la mia giornata. Mi ha reso davvero felice pensare che il messaggio sia arrivato fino a me, Michele di Rieti, da un certo Michael della Francia. Immagino sia una persona sognatrice, di certo non banale, dotato di estro e fantasia. Nelle prossime ore gli rispedirò il biglietto, poi chissà, magari un giorno ci incontreremo!”.

Una storia che pare d’altri tempi, in un era in cui predominano troppo spesso comunicazioni social e veloci.

Gioved├Č 12 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:21



© RIPRODUZIONE RISERVATA