Truffa WhatsApp che svuota il conto corrente. «Ciao papà, ho rotto il telefono, mi mandi un messaggio?»: ecco come nasce

«Ciao papà ho rotto il telefono, Questo è il mio numero nuovo! Scrivimi su Whatsapp. Puoi cancellare il mio vecchio numero di telefono», con tutte le varianti di «ciao mamma» oppure «mi è caduto il telefono», ma la sostanza non cambia: desta sempre più allarme la nuova truffa che circola tra Whatsapp e Sms, in grado si svuotare il conto corrente dei malcapitati.

Il metodo

Le forze dell'ordine avevano già iniziato a parlarne nelle scorse settimane; la truffa infatti era già circolata quest'estate, quando è più probabile che i figli siano separati dai genitori, magari in vacanza, risultando tutto più credibile.

Ora, però, sembra aver ripreso forza, diffondendosi sempre di più.

Il focus della truffa è il seguente: accaparrarsi l'attenzione e la fiducia con messaggi del tutto innocui, poi avviare la conversazione cercando di estorcere dati personali. Semplicemente leggendo il messaggio non è possibile che i cybercriminali riescano a rubare nulla, ma è facile per un genitore che crede di star parlando con il figlio comunicare involontariamente dati sensibili come luogo di lavoro, indirizzo di casa o addirittura codici di carte di credito e password, nel caso in cui la conversazione sia architettata ad hoc.

Il modo per proteggersi è solo uno: dubitare di messaggi simili e non aprire assolutamente il link allegato.