IT-alert, oggi il test nel Lazio su tutti i dispositivi

Se anche voi alle 12 avete ricevuto questa particolare notifica sul vostro smartphone, non vi preoccupate. Si tratta solo di un test di IT-alert, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale per l’informazione diretta alla popolazione di cui si sta dotando l’Italia.

Questo nuovo sistema, che avrà lo scopo di fornire informazioni tempestive alla popolazione di una precisa area in caso di gravi emergenze, è attualmente in fase di sperimentazione. Ed oggi, mercoledì 27 settembre, è stato il turno di Lazio e Liguria per il test: alle 12 in punto, infatti, tutti i dispositivi agganciati a celle di telefonia mobile hanno suonato contemporaneamente, emettendo un suono d'allarme molto forte e diverso dalle notifiche alle quali siamo abituati. Per interrompere l'allarme, è stato sufficiente leggere il messaggio apparso su tutti gli smartphone al momento del test, che riportava il testo “IT-alert.

Questo è un messaggio di test del sistema di allarme italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito http://www.it-alert.it e compila il questionario”.

Niente paura quindi. Per ripristinare le funzionalità del proprio dispositivo, solo temporaneamente bloccate, è sufficiente toccare il display in corrispondenza della notifica per confermarne la ricezione. Chi vuole può quindi collegarsi al sito indicato e compilare il questionario in forma anonima e gratuita, senza alcun bisogno di iscriversi o scaricare un'applicazione. Nella sperimentazione di oggi sono state coinvolte anche le scuole di ogni ordine e grado e tutte le università del Lazio. La stessa procedura ha coinvolto ieri l'Abruzzo e la Provincia Autonoma di Trento. Il prossimo test è invece previsto il 13 ottobre nella Provincia Autonoma di Bolzano.