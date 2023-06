Il mercato di Campagna Amica di Coldiretti al Terminillo tornerà da sabato 8 luglio

RIETI - L’assessorato alla Sostenibilità ambientale e Agricoltura precisa che il mercato di Campagna Amica a Piazzale Zamboni al Terminillo, organizzato da Coldiretti, a causa delle persistente incertezza delle condizioni meteo, prenderà il via sabato 8 luglio e non il 17 giugno come precedentemente comunicato.

Si ricorda, a tal fine, che sarà in vigore l’ordinanza di modifica alla viabilità con istituzione del divieto di sosta in Piazzale Zamboni nei giorni di sabato e domenica estivi nei quali verrà organizzato il mercato.