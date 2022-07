Al Terminillo il mercato di Campagna amica Coldiretti, escursioni in montagna e prodotti a km 0

RIETI - “Rispetta conosci e vivi la montagna” e poi gusta i prodotti di Campagna Amica al mercato del Terminillo, dove domani, 23 luglio, arriva il turismo esperienziale ed econostenibile.

Un evento promosso da Coldiretti Rieti e dalla Scuola Italiana Sci Terminillo che domani alle ore 10 organizzerà delle escursioni in montagna e poi ci sarà l’intrattenimento con laboratori di educazione alimentare per i più piccini.

L’appuntamento è in piazza Zamboni, dove dallo scorso 9 luglio ha riaperto il mercato di Campagna Amica. Qui ogni sabato e domenica dalle 9 alle 18 è possibile trovare prodotti locali di eccellenza, freschi di stagione e a chilometro zero, che arrivano sui banchi del mercato direttamente dalle nostre campagne.

«Un evento che prende spunto dal mercato di Campagna Amica - spiega il direttore di Coldiretti Rieti, Giuseppe Casu - come Hub per promuovere una forma di turismo ecosostenibile, che rappresenti un volano per l’economia e favorisca occasioni di incontro e aggregazione sul territorio».

Un mercato, quello organizzato da Coldiretti Rieti, che entra nel vivo con una serie di eventi a partire da domani.

«Abbiamo sempre avuto un’ottima risposta per il Mercato di Campagna Amica al Terminillo - spiega il presidente di Coldiretti Rieti, Alan Risolo - lo scorso anno abbiamo registrato oltre il 30% delle presenze determinate anche da un incremento di turisti nei mesi estivi e quindi delle vendite. Quello di domani è solo il primo di una serie di eventi che animeranno l’estate nella nostra montagna. L’invito ai consumatori è quello di scegliere prodotti Made in Lazio».

Molte le novità che quest’anno riempiranno i golosi banchi del mercato. Dalle marmellate particolari e tradizionali ai salumi di maiale nero, fino ai dolci delle nonne reatine e poi ancora pane e pizza dei forni a legna.