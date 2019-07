© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Inizio settimana caratterizzato da diverse ufficialità nel mercato di serie A2 ovest, con Agrigento che riabbraccia Albano Chiarastella, dopo due anni a Biella, è tornato in Sicilia pronto a ricoprire un ruolo da leader come già era successo nella sua precedente esperienza alla Fortitudo.Bergamo rende noto l'acquisto di Giovanni Allodi, centro di grandi qualità, che dopo tre anni a Latina torna a vestire una maglia diversa. Scelto anche il primo straniero, Dwayne Lautier-Ogunleye guardia 23enne che ha chiuso la scorsa primavera l'esperienza nel college, per lui si tratta della prima avventura fuori dagli States.Intanto a Caserta, diretta verso il girone Est, è partita l'avanzata per Marco Cusin, la società campana tenterà di convincere l'esperto pivot a scendere di categoria, per ora la JuveCaserta ha offerto un biennale. Sempre nel girone Est, Forlì ha chiuso la coppia di stranieri, oltre a Watson in arrivo Erik Rush, tanti anni tra A1 e A2, la scorsa stagione era a Brindisi.