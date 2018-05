di Giacomo Cavoli

RIETI - RietiMeeting 2018, il giorno dopo l'annuncio del deputato Pd Fabio Melilli sullo stanziamento di 150 mila euro da parte del Ministero dello Sport, arriva anche il commento del Comune di Rieti.



IL LAVORO DI DONATI CON GIOVANNELLI E RINALDI



In un comunicato stampa, è il consigliere comunale con delega allo Sport Roberto Donati a plaudire all'iniziativa, ricordando così agli addetti ai lavori, fra le righe, le riunioni svolte dallo stesso Donati, alla fine del 2017, insieme a Sandro Giovannelli e al vice presidente del Comitato RietiMeeting 2018, Federico Rinadi, per costruire una base di partenza ed evitare il terzo annullamento consecutivo dell'evento.



«Accogliamo con entusiasmo la firma del decreto da parte del Ministro dello Sport Luca Lotti, che prevede un sostanzioso contributo per il Meeting Internazionale di Rieti di atletica leggera - scrive Donati - In questi mesi ci siamo interfacciati diverse volte con lo staff del Ministro cercando di sottolineare quanto fosse importante questa prestigiosa manifestazione internazionale per la Città di Rieti. Credo fortemente che l’unione di diverse forze del territorio debba essere criterio indispensabile per poter permettere al Patron Sandro Giovannelli e il suo staff di riprende il cammino dopo due anni dolorosi di stop. Questo sta accadendo e si cominciano a vedere i primi risultati».



«Oltre a ringraziare il Ministro e il suo staff, sopratutto nella figura di Marco Pucci, professionista sempre disponibile e capace, va elogiato il lavoro silenzioso e efficace di Monsignor Pompili e della Alessandro Rinaldi Fondation per essersi impegnati in prima linea, dimostrando di voler fortemente la ripresa del Meeting. Siamo sulla buona strada - conclude Donati - dobbiamo continuare a lavorare in sinergia con tutti i protagonisti del territorio che possano aiutare a far si che il Meeting si possa fare, quest’anno e negli anni successivi. Per quello che è nelle nostre possibilità amministrative, noi ci saremo».