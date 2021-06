Il Rieti chiude il campionato con una sconfitta: passa la Matese 0-1. Parapiglia nel finale. Foto

RIETI - L’ultima allo Scopigno termina con una sconfitta degli amarantocelesti: passa la Matese 0-1 e conquista i playoff. Il Rieti viene battuto nei minuti di recupero terminando la stagione in undicesima posizione a 44 punti. Parapiglia nel finale dopo il gol segnato dagli ospiti. al triplice fischio la festa della Matese.

La cronaca

Nell’ultima partita del girone mister Battisti sceglie gli undici più in forma della stagione col l’obiettivo di regalare una vittoria al pubblico amarantoceleste. Squalificati Sadek e Zona mentre in tribuna per infortunio Marchi, Tommasone e Galvanio.

Reti inviolate nel corso del primo tempo. I primi brividi della gara arrivano al 36’: Barone, dal limite, fa partire una conclusione dove Saglietti arriva con la mano di richiamo, la sfera poi colpisce la traversa.

Equilibrio nella ripresa ma al primo dei 4’ di recupero arriva il gol della Matese con Felici che batte Saglietti a tre minuti dal termine. Il gol scatena un parapiglia nei pressi della panchina ospite dove vengono coinvolti i componenti delle due squadre: volano parole grosse e spintoni. Dopo un paio di minuti il gioco riprende: espulsi Lorenzo Pezzotti e un dirigente ospite. Ora si aspettano le decisioni del giudice sportivo.

Il tabellino

Rieti (4-3-3): Saglietti 6.5, Gualtieri 6 (22’ st Magliozzi 6), Tiraferri 6, Orchi 6 (1’ st Mattei 6), Scognamiglio 6, Giannetti 6, Vari 5.5 (17’ st Parente 6), Esposito 5.5, Prandelli 5.5 (1’ st Signate 6), Tirelli 6 (22’ st Falilò 6), D’Alessandris 6. A disp. Scaramuzzino, Montesi, Nobile, Tunkara. All. Battisti 5.5

Matese (4-3-3): Kuzmanovic 6, Masi 5.5, Setola 6, Cassese 6, Barone 6.5, Albanese 5.5, Adusa 6, Vodopivec 6 (16’st Di Lullo 6), Galesio 6, Langellotti 5.5 (29’st Ricci 6), Dos Santos 6 (16’st Felici 6). A disp.: Di Libero, Buoncore, Riggio,Masotta, Innetta, Riccio. All. Urbano 6

Arbitro: Borriello di Arezzo 6 (Rinaldi-Della Monica)

Marcatori: 46’ st Felici

Note: al 47' st espulsi il vice Lorenzo Pezzotti e un dirigente della Matese. Ammoniti: Vari, Scognamiglio (R), Langellotti, Masi, Albanese (M); angoli 3-7; recupero: 2’ pt-4’ st

Gli altri risultati (17 ^ di ritorno)

Aprilia-Cynthialbalonga 1-3

Porto Sant’Elpidio-Notaresco 2-0

Fiuggi-Castelfidardo 0-3

Olympia Agnonese-Montegiorgio 2-2

Pineto-Città di Campobasso 3-2

Tolentino-Vastogirardi 3-2

Le altre gare di domani

Recanatese-Vastese

Real Giulianova-Castelnuovo Vomano

La classifica

Città di Campobasso 72 (34 gare giocate)

Notaresco 64 (34)

Pineto 56 (34)

Cynthialbalonga 56 (34)

Matese 56 (34)

Castelfidardo 55 (34)

Vastese 48 (33)

Recanatese 47 (33)

Castelnuovo Vomano 47 (33)

Montegiorgio 46 (34)

Rieti 44 (34)

Aprilia 44 (34)

Fiuggi 40 (34)

Tolentino 40 (34)

Vastogirardi 40 (34)

Real Giulianova 31 (33)

Porto Sant’Elpidio 17 (34)

Olympia Agnonese 15 (34)