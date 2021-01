Marco Graziosi rievoca il passato con il suo ultimo brano “Dove hai messo cappuccetto rosso?”

RIETI - “Dove hai messo cappuccetto rosso?” È il nuovo brano del reatino Marco Graziosi, alle prese con il suo nuovo disco in uscita a marzo.

Secondo estratto dell'album, che segue "L'amore a tempo determinato" e certamente non abbassa il livello delle aspettative per l'ultima fatica di Graziosi, anche in questo caso appoggiato da professionisti della musica e della cinematografia.

Ancora una volta un testo che stuzzica la memoria di chi l'ascolta, rievocando immagini dal passato: «Parla del modo di vedere le cose che, crescendo, cambia e diventa più inquinato - rivela l'autore - sono molte le cose che mi hanno influenzato nella scrittura, tra queste anche il fanciullino musico di Pascoli».

Complementare al testo è il video, realizzato da Francesco Cabras e girato in Puglia, che mostra allegoricamente due diversi punti di vista: uno smarrito, l'altro più genuino e meravigliato.

Altra buona prova per Graziosi, che non tradisce la sua anima cantautorale, in attesa di tornare a suonare dal vivo.



