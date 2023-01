Maltempo: livello del Velino in diminuzione. Coc ancora aperto per monitorare la situazione

RIETI - La situazione legata al maltempo, e in particolare alle condizioni del Velino, risulta in miglioramento con il livello idrometrico del fiume in costante diminuzione. Secondo quanto riferito dai tecnici del Consorzio di bonifica e della Regione Lazio – Area Bacini idrografici e vigilanza – se dovesse proseguire questo trend la situazione andrà verso la normalizzazione nelle prossime ore.

In ogni caso, il Centro Operativo Comunale di Rieti resterà ancora aperto e continuerà a monitorare la situazione. Restano a disposizione i seguenti numeri: 0746287215 e 3358351541.