Magliano Sabina, incontro del Rotary: ospite il magistrato Alessandro Giordano

RIETI - Un appuntamento particolare quello di questa sera a Magliano Sabina, presso La Pergola, sede del Rotary Club Sabina Tevere. Oltre alla consueta conviviale del Club sabino questa volta l’appuntamento si svolgerà in Interclub con il Rotary Club Rieti. Appuntamento alle 20.30 con il presidente Vincenza Liviero che farà gli onori di casa e col segretario Luigi Suriano il quale ha spiegato che “l’incontro di questa sera – ricorda Suriano - sarà l’occasione per consolidare l'amicizia con i soci di un Club della nostra provincia e scambiarsi opinioni circa la vita dei nostri Club”.

Nel corso di questo incontro, ospite e relatore il Alessandro Giordano, magistrato ed autore del libro “Il mio giudice”, che intratterrà i convenuti con un intervento incentrato sulle realtà incontrate nel suo percorso professionale. Proseguono dunque le iniziative del Rotary Club Sabina Tevere dopo il passaggio del testimone da parte del presidente uscente Alessandro Colli all’attuale Vincenza Liviero. Nel libro di Giordano si incontrano due mondi agli antipodi. Un magistrato colpito dal sopraggiungere di una grave forma di maculopatia e un ex detenuto dall’infanzia difficile e cresciuto nella devianza. Un giudice dal volto umano e un reo in cerca di riscatto protagonisti in un continuo confronto con le difficoltà della vita.