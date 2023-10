Rieti, la tragedia del Vajont ricordata questa sera in due teatri in Sabina

RIETI - Ci sono anche due teatri del Reatino che questa sera alle 21 apriranno le loro porte per leggere brani degli scritti di Marco Paolini che ricordano la tragedia del Vajont. Si tratta del Teatro Manlio di Magliano Sabina e del Teatro Tozzi di Casaprota.

L'anniversario. La sera del 9 ottobre 1963 si verificò la tragedia del Vajont che causò la morte di quasi 2000 persone. Trent’anni fa il racconto del disastro era la voce di Marco Paolini. Questa sera invece, nel 60esimo anniversario della caduta della frana del Monte Toc, quella voce diventerà un enorme coro e il testo riscritto da Paolini con la collaborazione di Marco Martinelli verrà rappresentato in oltre 150 teatri in tutta l'Italia e all’estero. "VajontS 23" è il titolo dell’iniziativa corale alla quale prendono parte attori e allievi delle scuole di teatro, teatri stabili e compagnie di teatro di ricerca, musicisti e danzatori, maestranze, personale dei teatri, e spettatori arruolati come lettori. Ciascuno realizzerà un proprio allestimento di VajontS sulla base delle peculiarità del suo territorio.

E poi, tutti si fermeranno alle 22.39, l’ora in cui la montagna è franata nella diga.

In Sabina. “Il Coro di VajontS 23 andrà in scena e ci saremo anche noi dal Teatro Manlio di Magliano Sabina - spiega l’organizzatore Fiorenzo Francioli- appuntamento alle 21 con il racconto dell’Associazione Angeli in Moto”. Anche Casaprota sarà in rete con oltre 150 teatri in tutta Italia partecipando questa sera alla celebrazione del 60' anniversario della strage del Vajont. “Alle 21 nel teatro comunale di Casaprota Fausto Tozzi – spiegano gli organizzatori- il gruppo 'Agitatori culturali' leggerà, come alla stessa ora in tutta Italia, il testo di Marco Paolini che racconta quella incredibile vicenda, così vicina a noi. Siete tutti invitati a partecipare, ingresso libero. Si prega di essere puntuali perché si comincia alla stessa ora in tutta Italia”. L'iniziativa è sostenuta dalla trasmissione di Rai radio 2 Caterpillar che offrirà dalle 21 alle 23 con collegamenti da vari teatri una diretta sull'evento.