Economia circolare e recupero, anche Magliano Sabina aderisce al progetto di Esosport

RIETI - Nuova, anzi, doppia vita a scarpe da ginnastica, palline da tennis, camere d’aria e pneumatici di biciclette. E’ il nuovo progetto a cui ha aderito, come già fatto da altre centinaia di città e comuni di tutta Italia, anche il comune di Magliano Sabina. «Miriamo a sensibilizzare i più giovani al modello di economia circolare e al recupero», scrive il sindaco del comune sabino, Giulio Falcetta.

L’iniziativa è gestita da Esosport e consente di smaltire in modo corretto questa tipologia di rifiuti e ridare loro una nuova vita. Grazie ad un processo di separazione della suola dalla tomaia viene generata nuova materia prima che può essere riutilizzata in maniera differente. Il lavoro si colloca nel contesto del cosidetto “upcycling” e, in questo caso, sarà restituita alla comunità realizzando dei tappetini gommosi antitrauma che saranno posizionati sotto ai giochi dedicati ai bambini. I contenitori di cartone riciclato in cui inserire le vecchie scarpe sportive, sono stati posizionati nelle scuole e presso l’impianto sportivo.