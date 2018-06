di Giulia Moroni

RIETI - Chiude con un grande successo la “Festa dello Sport” a Magliano Sabina, ricca di pubblico e partecipazione. Le tre giornate organizzate dal Comune in collaborazione con la Polisportiva Maglianese hanno ottenuto numerosi iscritti alle competizioni previste dal ricco calendario. Ragazzi e ragazze di ogni età hanno avuto modo di scontrarsi nelle diverse discipline: beach volley 3 vs 3, street soccer, Fifa 2018 su PS4 e al torneo di calcio balilla amatoriale.



«Siamo molto soddisfatti, una grande cornice di pubblico ha partecipato a questa edizione e i numerosissimi iscritti a tutte le discipline hanno dato vita a sfide esaltanti - commentano dall’organizzazione - La più sentita e sicuramente la più coinvolgente è stata la “Downhill race” che si è svolta tra le vie di Magliano e che verrà riproposta a grande richiesta anche l'anno prossimo nella speranza di farla diventare un appuntamento fisso. Inoltre già siamo stati contattati da paesi vicini che a loro volta vogliono riproporla nelle proprie feste. Per tutte le sere sono stati in funzione anche stand gastronomici che hanno servito cibi della tradizione ed esclusivamente provenienti dal territorio sabino. Un progetto che vuole coniugare benessere, divertimento e promozione del territorio, già pensiamo al prossimo anno».





Sabato 23 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:48



