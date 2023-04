“Madama Butterfly” va in scena all’Auditorium Santa Scolastica

RIETI - “Madama Butterfly”, la celebre opera di Giacomo Puccini, arriva all’Auditorium S. Scolastica di Rieti. Un evento che si inserisce nella rassegna “Rieti in Scena”, ideata dal direttore artistico Piero Fasciolo e appoggiata dal Teatro Ghione di Roma, dal Comune di Rieti, dalla Valle del Primo Presepe e dal "Samaritano - Caritas Diocesi Rieti e che si terrà il prossimo sabato 22 aprile alle ore 21. Sul palco tanti talenti della lirica per dare vita, in forma di concerto, alla “tragedia giapponese” composta nel 1903.



Nagasaki, primi del ‘900. La 15enne giapponese Cio Cio San, dopo essere caduta in disgrazia in seguito alla morte del padre, sposa l’ufficiale statunitense Pinkerton. Un gesto che costa a Madama Buttefly, come viene successivamente ribattezzata la ragazza, la rottura con le proprie radici culturali e familiari. Successivamente Pinkerton abbandona la sua sposa lasciandola, con la serva Suzuki, ad aspettare vanamente il suo ritorno. L’attesa si prolunga, ma Madama Butterfly non perde la speranza di riabbracciare quello che considera ancora il suo uomo, svelando in seguito di aver avuto da lui anche un figlio. Una rivelazione che arriva all’orecchio di Pinkerton, il quale torna dall’America con la sua nuova sposa Kate per riprendere il figlio avuto da Madama Butterfly ed educarlo alla maniera occidentale. Così la giovane giapponese si rende conto di aver perso il suo amato e, dopo avergli consegnato il figlio, si uccide per non subire il disonore legato alla sua storia.





Una trama struggente che, nell’Auditorium in via S.Scolastica, verrà messa in scena dal soprano Youn Im, dal tenore Enrico Porcarelli, dal baritono Domenico Venturini e dal mezzosoprano Desirèe Proietti Lupi. L’introduzione sarà affidata al soprano Silvia Costanzi e al tutto si aggiungerà il contributo dei vincitori del concorso lirico internazionale “M.Battistini” e quello di “Rieti Opera Ensemble” con Ruggero Russi al pianoforte e la voce narrante di Francesco Saverio Pasquetti. Le prevendite sono ancora disponibili su TicketOne o da Maistrello Musica in Via della Verdura, per info 3315475471.