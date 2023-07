Successo per “Luglio Suona Bene” dopo un mese di eventi a Piazza San Rufo

RIETI - Un mese di eventi tra musica, cultura e socialità: questo è stato il Luglio Suona Bene a Rieti, che ieri si è concluso con l’ultimo incontro del calendario. «Siamo soddisfatti di aver dato vita ad una serie di eventi gratuiti in città – commenta Antonio Sacco, uno degli organizzatori del Festival – è stato bello vedere l’interesse della popolazione ed è sempre importante promuovere la cultura anche a livello locale». Proprio ieri l’ultimo tassello del programma che ha visto protagonista, in un incontro a Piazza S. Rufo, l’associazione “Aiutiamoli a vivere” finalizzata all’adozione di bambini bielorussi.



Dalla musica sacra al Jazz, passando per il partecipatissimo Festival di Filosofia, e poi l’approfondimento sullo Spadarino di S. Rufo e l’attenzione al sociale: tanti i temi gli ospiti che si sono avvicendati nella Piazza al Centro d'Italia ognuno portando un personale contributo all’iniziativa che, visti i presupposti, potrà replicarsi anche la prossima estate.



Una soddisfazione per Musikologiamo, per la Confraternita di Misericordia di Rieti, Frates Gruppo Donatori di Sangue e per i direttori artistici Gerardo Iannaccone, Emanuele D’Agapiti e Simone Gubbiotti. «Grazie a tutti per aver reso il Luglio Suona Bene un successo travolgente - conclude Sacco – Guardiamo con entusiasmo al futuro e alla possibilità di continuare a nutrire l’anima della nostra comunità attraverso la cultura, l’arte, la musica e la filosofia».