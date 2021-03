A Casperia la coppia Luca Zingaretti e Luisa Ranieri

RIETI - Non solo Dzeko, il bomber giallorosso ieri a Terminillo. Nella domenica di sole appena trascorsa in Sabina, anche il commissario Montalbano e la sua consorte, in visita nel borgo medievale di Casperia, uno dei tre paesi Bandiera Arancione del Reatino (gli altri due sono Leonessa e Labro).

La visita

La coppia Luca Zingaretti e Luisa Ranieri a Casperia domenica a passeggio nell’antico centro storico del borgo interamente pedonale racchiuso dalle mura castellane. E proprio sul parapetto delle mura secolari che nell’antichità delimitavano il percorso dei soldati di ronda, Luca Zigaretti e Luisa Ranieri hanno osservato il magnifico panorama con la vista che si perde oltre il Soratte fino alla Capitale, fatto scatti poi postati sulle loro pagine Instagram e goduto del sole primaverile che ieri baciava la Sabina. In realtà per la coppia di attori non è la prima volta in Sabina. Proprio Casperia, infatti, pare sia una delle mete preferite dove venire ogni tanto quando sono liberi da impegni televisivi e cinematografici. Passeggiata in abbigliamento casual, aperitivo o pranzo e godersi la tranquillità e le bellezze storico architettoniche che solo un borgo come l’antica Aspra sa regalare.

