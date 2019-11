RIETI - Sit-in, in mattinata, degli ex Lsu, davanti alla Prefettura di Rieti, per chiedere interventi di stabilizzazione.



In questi giorni, sono arrivate risposte sul futuro per parte degli ex Lsu, ma restano ancora i nodi per altri lavoratori oltre che per gli ex dipendenti ri Risorse Sabine, ex partecipata della Provincia di Rieti. © RIPRODUZIONE RISERVATA