Continua il progetto di solidarietà “Rieti per Rieti” del Lions Club Rieti Host

RIETI - «L'impegno profuso costantemente dai soci del Lions Club Rieti Host, dalle Associazioni, dalle Parrocchie e dalla collettività consente, per quanto sia possibile, di dare sostegno a quelle famiglie che versano in condizioni di seria difficoltà economica». Il MdL Nando Volpicelli, Presidente del Lions Club Rieti Host, continua: «Purtroppo il disagio economico, aggravato dalla situazione pandemica, non allenta la morsa e tanto meno durante le festività e i giorni a seguire, per cui ci siamo sentiti in dovere di non interrompere il nostro progetto di solidarietà ma anzi di implementarlo, con l'obiettivo di portare per quanto possibile un pò di sollievo e di speranza a quanti hanno trascorso le festività e gli inizi del 2022 in situazioni di oggettiva difficoltà».



«Forti della motivazione per i risultati raggiunti lo scorso anno, ci siamo subito messi all'opera coinvolgendo i Soci, gli Amici, i Volontari già impegnati quotidianamente sul campo, i nostri fantastici giovani Leo e i Parroci, insostituibili interlocutori nelle Parrocchie, cercando di sensibilizzare e coinvolgere il maggior numero di persone. In pochi giorni siamo riusciti, contro ogni ottimistica previsione, a raccogliere 11,5 quintali di alimenti che, grazie al tramite di alcune Parrocchie e Associazioni, siamo riusciti a consegnare ad una sessantina di Famiglie.

Come al solito noi mettiamo il tempo ma il risultato è assolutamente merito della sensibilità e generosità dei reatini che non mancano ogni volta di rispondere con coscienza e responsabilità ai nostri appelli».

«Questo ennesimo concreto risultato ci da la forza, la voglia e la motivazione per continuare il nostro progetto "Rieti per Rieti” - conclude il presidente: «Ne approfitto per ringraziare il Banco alimentare, le donazioni personali di Soci Lions e degli Amici, dei Clienti del centro commerciale L'Aliante, dove abbiamo da mesi istituito un punto di raccolta fisso, il cui raccolto di volta in volta viene consegnato ad una parrocchia o ad un'associazione, tenendo conto delle richieste e priorità. Cosa aggiungere se non dire che anche questa volta il vero vincitore è la solidarietà e la città di Rieti. Ringrazio i reatini a nome dei destinatari di tanta benevolenza».