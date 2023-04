I Lions all’insegna della salute e della prevenzione, screening e visite specialistiche gratuiti

RIETI - Sotto la suggestiva cornice degli Archi del Vescovado si è svolto domenica 16 aprile il Lions Day Lazio. L’evento è stato un successo ed ha riportato in Piazza la gente per un momento di grande festa e condivisione all’insegna del motto Lions “We serve”: “Lo facciamo come facciamo tutto il resto, servendo e donando tempo e risorse”.

La mattinata è iniziata alle 8:00 con gli screening sanitari grazie alla collaborazione attiva del personale sanitario della ASL di Rieti, partner dell’evento.

Alle 10:00 l’apertura ufficiale da parte di Sua Eccellenza Vito Piccinonna, Vescovo di Rieti che ha benedetto i partecipanti, a seguire il Vicesindaco AVV. Chiara Mestichelli, l’Assessore Comunale Avv. Giovanna Palomba, l’Assessore Regionale Arch. Emanuela Rinaldi, l’Arma dei Carabinieri rappresentata dal luogotenente Alfredo Pandolfi e il Vice Brigadiere Donato Florio, il Governatore del Distretto 108L Fabrizio Sciarretta, il Coordinatore Distrettuale del Comitato per il diabete Vincenzo Marchianò e molte altre autorità Lionistiche.

Sono stati eseguiti screening specifici destinati ad evidenziare condizioni patologiche misconosciute, favorendo anche la presa in carico degli esaminati per completare i processi diagnostici presso le strutture aziendali della Asl.

SCREENING CARDIOLOGICO: sono stati esaminati n.42 soggetti di età media 59.1, rilevando una media di 2.6 fattori di rischio cardiovascolare per soggetto, e livelli pressori con valori più elevati di quelli raccomandati (147.5 vs 129). Sono stati eseguiti ECG alla ricerca di condizioni pre o francamente patologiche misconosciute tali da richiedere ulteriori accertamenti.

SCREENING OSTEOPOROSI: L’osteoporosi colpisce circa 4.5 milioni di Italiani, esponendo i soggetti a rischio di fratture, particolarmente grave per i soggetti di sesso femminile (77% dei soggetti interessati). Sono state

Valutate durante lo screening 98 donne, tramite MOC elettromagnetica e la percentuale di persone affette da osteopenia severa e/o con osteoporosi e successiva visita e presa in carico è stata molto alta.

SCREENING NEFROLOGICO: Eseguito tramite test rapidi su urine e determinazione creatinina. Hanno partecipato 26 persone (15 donne e 11 uomini) di età compresa tra 38 e 73 anni. Dei 26 utenti 6 hanno dichiarato di avere familiarità per malattie renali (reni policistici, nefrolitiasi, cisti renali), 13 hanno presentato valori pressori superiori alla norma e il 50% non seguiva nessuna terapia. Quattro utenti hanno dichiarato di avere il colesterolo alto e 7 sono risultati in sovrappeso.

SCREENING DIABETE: Eseguito tramite valutazione glicemia su sangue capillare e valutazione specialistica. Hanno partecipato 52 persone. E’ stata confermata la presenza elevata di fattori di rischio (familiarità per diabete, ipertensione arteriosa, obesità ecc).

SCREENING di prevenzione odontoiatrica.

Contemporaneamente agli screening ci sono stati momenti formativi ed informativi da parte del personale specializzato atti a sensibilizzare la popolazione su corretti stili di vita e strategie di prevenzione sulle principali patologie.

Uno spazio è stato realizzato e riservato alla prevenzione del Tabagismo dove personale dell’ambulatorio antitabagismo della ASL è stato a disposizione della cittadinanza per consigli sul percorso da intraprendere per smettere di fumare.

Sono stati presentati i Progetti Kairos, Martina, SIGHT KIDS (campagna di prevenzione per l’Ambliopia). E’ stata sottolineata quindi l’importanza di trasferire ai giovani e ai genitori le conoscenze necessarie per evitare alcuni tumori e l’importanza di una diagnosi precoce.

Nel frattempo personale specializzato della CRI ha illustrato in pratica sui manichini, manovre salvavita pediatriche.

Tale evento è stato realizzato con il Patrocinio e la collaborazione tecnico scientifica della ASL di Rieti, da sempre impegnata nella prevenzione e promozione della salute sul territorio, che è stata presente attivamente con il personale medico ed infermieristico delle Unità di Nefrologia, Diabetologia, Medicina, Reumatologia, Ortopedia, Radiologia, Pneumologia e del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.

Sono state presenti ed hanno fattivamente collaborato le associazioni AVIS, RIETI DIABETE APS, ALMAR (associazione laziale malati reumatici onlus), AMAR (associazione malati Alzheimer). Le associazioni LILT (Lega Italiana Lotta ai Tumori), ALCLI Giorgio e Silvia, il personale della UOC SISP della ASL di RIETI, hanno contribuito a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione acquisendo le prenotazioni per gli screening del Ca mammario, del Ca della cervice uterina, del Ca del colonretto e dell’Epatite C.