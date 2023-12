In uscita Paesaggi. Rieti e il suo territorio: il nuovo libro della Fondazione il 14 dicembre a San Giorgio

RIETI - Si intitola Paesaggi. Rieti e il suo territorio il nuovo libro della Fondazione Varrone che sarà presentato giovedì 14 dicembre alle 17 all’ex Chiesa di Largo San Giorgio. E’ un giro della provincia in 80 foto che dal reticolo urbano di Rieti al Terminillo, dalle geometrie della piana ai laghi in cui si specchiano le valli del Velino, del Turano e del Salto, dai santuari francescani alle colline della Sabina offre ai reatini un compendio della bellezza del territorio che abitano e a turisti e ospiti in arrivo da lontano un saggio autentico della nostra terra da riportare con sé.



«I Paesaggi che troverete nella nuova pubblicazione della Fondazione – dice il presidente Mauro Trilli - sono uno sguardo insolito e appassionato alla provincia reatina che a quasi un secolo dalla sua istituzione fatica ancora a sentirsi Tota Sabina Civitas ma che può trovare in questo libro un valido riferimento identitario».



Il libro sarà in distribuzione gratuita per il pubblico giovedì prossimo al termine della presentazione.