“Pace e rivoluzione”: a Rieti il nuovo libro di Fausto Bertinotti e Marco Guzzi

RIETI - Continuano gli appuntamenti di Chiesa San Rufo, Auditorium culturale del centro Italia con la presenza di Fausto Bertinotti in arrivo a Rieti il 26 aprile alle ore 18.30 per presentare il suo nuovo libro

“Pace e rivoluzione” edizioni Mariù, scritto a quattro mani con il filosofo Marco Guzzi.

L’ex sindacalista italiano, già Presidente della Camera nonché Segretario del Partito della Rifondazione comunista dialogherà con il poeta e attore sabino Emanuele d’Agapiti su temi molto importanti ed attuali soprattutto in questo tempo della guerra.

Oggi conferenziere e direttore della rivista Alternative per il Socialismo, Fausto Bertinotti ha lanciato una nuova sfida con il libro “Pace e Rivoluzione”, insieme a Marco Guzzi: la pace come premessa e obiettivo di una nuova rivoluzione, che deve necessariamente coinvolgere sia la dimensione interiore, individuale che quella esteriore, delle relazioni sociali, perché l’una è condizione dell’altra; di una nuova rivoluzione che sia ad un tempo politica e spirituale, che si riferisca cioè al “destino dell’uomo e non a suoi particolari problemi”, perché oggi la partita dell’egemonia non si gioca solo sul terreno etico-politico e materiale, ma anche e soprattutto spirituale, esistenziale. Il nostro sistema dominante è essenzialmente un sistema di guerra che si manifesta nello sfruttamento dell’umano, nella distruzione delle culture e nella militarizzazione dell’informazione. «Ho invitato Bertinotti – spiega l'attore e regista Emanuele D’Agapiti - per ricostruire la devastazione della politica da chi, in un osservatorio privilegiato, ha visto da vicino lo sgretolarsi della parola politica. Con Bertinotti rifletteremo su questi temi e sul concetto di pace che è la vera rivoluzione».

L’incontro di mercoledì 26 aprile alle ore 18.30 Chiesa di San Rufo è promosso da Fratres ; Misericordia, Musicologiamo.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.