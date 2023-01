Rieti, oggi la presentazione del libro di Goffredo Bettini. Presenti anche Bertinotti e Gasbarra

RIETI - Oggi pomeriggio, alle 16.30, la presentazione dell’ultimo libro di Goffredo Bettini "A sinistra. Da capo" (edizione PaperFirst). Ad organizzare l’evento il movimento politico Rieti città futura. Per l’occasione arriveranno in città, in sala dei Cordari, Fausto Bertinotti (ex presidente della Camera), Massimiliano Smeriglio (parlamentare europeo), Alessandra Maiorino (vicepresidente del Movimento 5stelle al Senato), Enrico Gasbarra (ex parlamentare europeo), Jasmine Cristallo (attivista politica e sociale) e Daniela Preziosi (giornalista).

«In un momento storico - scrive il leader del movimento Simone Petrangeli - nel quale la politica sembra interessare una minoranza delle persone è necessario tornare alle radici della politica e del suo ruolo nella società. Se vogliamo rimettere in campo la sinistra non è più rinviabile l'elaborazione di una nuova visione del mondo capace di mobilitare le coscienze e l'azione delle persone. La politica è tale se è delle persone e se è utile al miglioramento delle condizioni di vita soprattutto di chi sta peggio».