Gli alunni della Minervini-Sisti spediscono dall'ufficio postale di via Garibaldi le letterine indirizzate a Babbo Natale

RIETI – Una consegna molto speciale. È quella che circa 70 bambini delle quattro prime classi della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Minervini - Sisti, di Rieti, accompagnati dalle loro insegnanti, hanno affidato nei giorni scorsi alla cassetta speciale posizionata nell’ufficio postale centrale di via Giuseppe Garibaldi a Rieti.

Si tratta della speciale letterina indirizzata a Babbo Natale che, attraverso una cassetta dedicata, è stata consegnata, come altre decine di migliaia spedite dai bambini di tutta la provincia, al personale di Poste Italiane per essere recapitata allo speciale e generoso destinatario.

“Una ventata di allegria ha invaso questa mattina il nostro ufficio postale – dichiara il direttore Pietro Pistoni – un momento che ha coinvolto anche i clienti che erano nella sede ed è stato un vero piacere accogliere i piccoli alunni, impazienti di consegnare la loro letterina nella speciale buca delle lettere”.

“La consegna della letterina – continua il responsabile – è per i bambini un momento importante: perché affidano i loro desideri nelle nostre mani che secondo la loro fantasia rappresentiamo il tramite con Babbo Natale e i suoi elfi per far arrivare a destinazione le loro richieste. Confidano nel nostro lavoro e sanno che porteremo a termine questa “missione speciale”!

In pochi giorni, nel Lazio, sono state intercettate dagli addetti al recapito decine di migliaia di letterine spedite attraverso i 393 uffici postali del territorio e le oltre 2300 cassette rosse di impostazione collocate in tutta la regione.

Oltre alle classiche e consuete richieste di doni, sempre numerose, le letterine contengono tanti riferimenti anche a temi di più ampio respiro e messaggi di speranza, come la richiesta della fine del conflitto in Ucraina, la pace nel mondo e la consegna di cibo alle persone meno fortunate.