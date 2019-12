RIETI - Raccolta di giocattoli per i piccoli in difficoltà a cura della Lega Giovani di rieti.



"I ragazzi della Lega Giovani di Rieti - si spiega in una nota - si riuniranno e daranno il loro contributo in segno di solidarietà nei confronti dei bambini malati di Rieti. Da sempre punto focale nell'attività dei ragazzi della Lega Giovani è quello dell'impegno sociale. Con un piccolo gesto dunque, in questa iniziativa, si donerà non solo un giocattolo, ma cosa più importante, un sorriso".



L'iniziativa di raccolta è in programma venerdì 13 dicembre, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 in piazza Cavour a Rieti. © RIPRODUZIONE RISERVATA