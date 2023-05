Domenica 7 Maggio 2023, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.

Torna il teatro al San Michele Arcangelo a Montopoli di Sabina, per la stagione della “Niente fischi, si recita” di Aldo Lops e Silvia Lastilla. Oggi alle 18, arriva in Sabina, sul palcoscenico, Paolo Triestino, il quale porta in scena “Guanti bianchi”, su testo di Edoardo Erba, liberamente tratto da “L’arte spiegata ai truzzi”, il blog e canale youtube in romanesco curato da Paola Guagliumi. Lo spettacolo, diretto dallo stesso Triestino, è come un viaggio che attraversa due millenni di storia dell’arte, da Pitocrito a Mirò, da Michelangelo a Fontana, da Kessel il Vecchio a Edvard Munch. Il protagonista è Antonio, un uomo semplice, che ha passato la vita a trasportare opere d’arte, che ci parla del suo paese, Colleferro, della sua famiglia di “cassamortari” e del suo incontro con lo zio Cesare, un movimentatore di opere d’arte che sarà decisivo nella sua vita. Infila dei guanti bianchi per poter toccare le opere senza rovinarle, senza lasciare impronte, studiando scrupolosamente come spostarle per gli allestimenti museali. Soprattutto deve conoscere l’oggetto che sta movimentando. E come fa un uomo semplice come Antonio, forse anche un po’ grezzo, a distinguere un Caravaggio da un Carracci, un Pollock da un Fontana? Raccontando come le ha trasportate, Antonio ci fa capire le opere d’arte con incredibile profondità, perché in tutta la vita ha avuto tempo di guardarsele e riguardarsele, e di capirle meglio dei professori. Con un linguaggio rozzo ma intelligente, commenta le immagini dei capolavori che si vedono proiettate. La sua spregiudicatezza e la sua comicità guidano in un viaggio di due millenni di storia dell’arte. La regia dello spettacolo è dello stesso Paolo Triestino. Dopo teatro, per chi vorrà trattenersi ancora con l’artista, cena presso il Lucy restaurant di Poggio Mirteto. Informazioni e prenotazioni ai numeri 389/6793095 e 339/5318478. Prezzi: poltronissime 20 euro, poltrone 18 euro, sedie 15 euro.

A Toffia, nel complesso di San Bernardino in piazza Lauretana, parte la seconda edizione di “33 Spring Festival - 4 spettacoli per 4 mostre”. Organizzato da 33 Officina Creativa, con la direzione artistica di Pino Grossi, la rassegna teatrale primaverile si svolgerà nei 4 sabati di maggio, abbinata alla presentazione di 4 mostre (pittura e fotografia) di artisti residenti a Toffia: alle 19 inaugurazione mostre, alle 20.30 inizio spettacoli.

Ultimo appuntamento per la stagione di teatro ragazzi al Potlach di Fara Sabina. Oggi alle 17, “La cerva fatata”, con Rossella Celati e il racconto del teatro dei Colori. La regia è di Valentina Ciaccia, animazione dei pupazzi di Valentina Franciosi, voci e racconti di Daniela Calò, illustrazioni di Ilaria Meli. È la storia di una giovane che si trasformerà in vecchia, maga, principessa e giullare. Prenotazione obbligatoria via sms o whatsapp al 351/7954176.

Cinque appuntamenti con esperti internazionali in altrettante tematiche. Da maggio a ottobre, Corte Buenavista, nella campagna di Chiorano, a Magliano Sabina, è la cornice di “I racconti”, incontri di persone che hanno storie da raccontare, esplorazioni fisiche e mentali, scoperte da mostrare. «Ci verranno a trovare amici e comunicatori, eccellenze nel loro campo: archeologia, bioarchitettura, poesia, studi sul cambio climatico, esplorazioni su altri mondi - dice l’esploratore e documentarista Tullio Bernabei. - Gli incontri sono gratuiti». Il 17 giugno, Tullio Bernabei con “Viaggio nel Pianeta sotterraneo”; il 15 luglio “Le Americhe prima della Conquista” con Davide Domenici; il 16 settembre Mario Rolfo, e il 14 ottobre, Francesco Sauro. Per informazioni e prenotazioni, è possibile scrivere a cortebuenavista@gmail.com o telefonare al 335/6902075 o 335156132.

Si svolgerà oggi, al Be’er Sheva di Rieti, in via dei Pozzi, la finale della categoria Urban Icon di LazioSound 2023, programma delle Politiche giovanili della Regione, per rafforzare lo sviluppo del sistema musicale del Lazio. Sul palco i finalisti 20Pot, 1989. e Spole. Quella 2023 è la terza edizione: una staffetta di appuntamenti che vedrà protagoniste le eccellenze musicali del Lazio. A decretare il vincitore della categoria saranno Danno e Cristiana Lapresa. In palio, per il vincitore della categoria percorsi professionali e la partecipazione allo Sziget Festival, in Ungheria. Special guest, Gianni Bismark. La serata è aperta al pubblico e a ingresso gratuito. Prenotazione su laziosound.regione.lazio.it.

Sagra dei vertuti, oggi, a Rocca Sinibalda. Si tratta di una zuppa fatta con ingredienti poveri dei pastori dell’agro romano, con in più i legumi, chiamati appunto vertuti. Oggi, il centro di Rocca Sinibalda si animerà con mercatini di artigianato e prodotti locali, giochi e laboratori per bambini, gastronomia. L’appuntamento è alle 13 con una passeggiata enogastronomica lungo le vie del centro storico. Durante il percorso, si incontrano i mercatini di oggettistica. La prima tappa dell’itinerario gastronomico è quella con i vertuti, poi quella col panino con salsiccia, a seguire fave e pecorino, poi pane ricotta e miele, per finire con i mercatini. Come sottofondo, un viaggio musicale attraverso il repertorio di musica popolare del centro e sud Italia: stornelli, saltarelli, canzoni e serenate, tammurriate, pizziche e tarantelle con i Kidderia. Informazioni al 333/3222856 o 340/5735130.

A Casaprota, la festa dei lavoratori è in programma domenica, dalle 13 in poi, con il “pranzo insieme” e con musica, gastronomia e intrattenimento. Info: 0765/85102.

Festa in onore della Madonna della Pietà, oggi a Vacone: questa mattina parte la processione per la Cima dell’Immagine, mentre alle 17, è in scaletta il concerto della banda musicale “Cucchi” di Configni e lo spettacolo delle majorettes. Degustazioni dei dolci tipici e, in serata, la processione con la fiaccolata, prima della benedizione finale.

“Viaggio al centro del fiume”, oggi alle 10 e alle 11, con appuntamento per la partenza presso il parcheggio sotto il ponte di Granica. Organizzato dal Teatro delle Condizioni avverse, Riserva naturale Tevere Farfe e 20Chiavi Teatro, l’iniziativa si svolge lungo un percorso di teatro immersivo, con cuffie, lungo il fiume Farfa.

Oggi, a Montebuono, tornano le erbe aromatiche di Aism, in piazza Vincenzo Sapora: a cura della sezione Aism di Rieti e Angeli in Moto sezione di Rieti, si tratta di una iniziativa per sostenere la ricerca e sconfiggere la sclerosi multipla.