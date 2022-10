Domenica 2 Ottobre 2022, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il reatino.

La stagione teatrale “10 Spettacoli per un Teatro”, giunta quest’anno alla sua XIII edizione, a Toffia fino al 26 novembre, nel complesso di San Bernardino, in piazza Lauretana 3, propone l’8 ottobre “Silenzio assordante” della Compagnia Materiaviva; il 15 ottobre “La Maschera del silenzio Elizabeth”; il 22 ottobre “Diario di fabbrica” di Simon Weil; il 29 ottobre “Aò ‘mbè Jamme Jà”; il 5 novembre “Arte cantata”, con Raffaello Simeoni e Sandra Ciccotti; il 12 novembre “Essere noi non ci conviene”; il 19 novembre il monologo comico “La candidata”; il 26 novembre “Il vocabolario delle forme interiori”, ispirato alla figura di Adolf Wölfli.

Sagra con vista sul Turano, una delle belezze del Lazio, oggi, a Castel di Tora, dove si svolge la XXV edizione della specialità tipica del posto, gli strigliozzi. Si apre con uno dei piatti tipici della tradizione, l’autunno di Castel di Tora. Dalle 12 alle 17 e fino a esaurimento scorte, in un’area al coperto, sarà inaugurata la 25esima sagra degli strigliozzi: tradizionali maccheroni tagliati a mano, conditi con sugo al pomodoro, accompagnati dal vino e dalle altre specialità locali come i dolci tipici e il pane rigorosamente cotto a legna. I prodotti caratteristici saranno presenti negli stand lungo le vie del paese reatino sul lago del Turano. Gli strigliozzi sono una pasta di farina di grano duro, fatta a mano, seguendo le antiche ricette paesane e creata dalle mani delle donne del posto.

Gastronomia protagonista anche a Rieti, in piazza Vittorio Emanuele II, dove va in scena il percorso gastronomico “TielloStreetto”. Una tre giorni enogastronomica, fino a oggi, con le specialità proposte dai vari chef e ristoratori nella piazza e spettacoli serali. L’ingresso è gratuito.

A Orvinio, il percorso enogastronomico, da piazza Garibaldi tra le vie del borgo, denominato “EnOrvinio”, dove sarà possibile degustare vini, birre artigianali e piatti, acquistare prodotti agricoli e artigianali nei mercatini, ammirare mostre e ascoltare musica. Presenti rappresentanti internazionali dello street food, la birra artigianale di microbirrifici d’Italia e del mondo e i dolci tipici italiani e internazionali. Info: 392/788149.

A Poggio Bustone, torna oggi la sagra della porchetta, 72esima edizione. Alle 9, l’apertura degli stand con la porchetta, dalle 11 gli incontri e dalle 15 gli spettacoli per tutte le età e per i più piccoli con Chiara e Martina. Alle 20.30, l’Orchestra Sole d’Italia.

Torna, per l’VIII edizione, “Book’s and cocktails”. «Leggere è uno dei possibili modi per prendersi cura di sé: in un mondo con ritmi pressanti come il nostro, la lettura, attraverso il contatto fisico con la pagina, rappresenta un’ancora di salvezza, un momento di pausa e riflessione, che diventa occasione irrinunciabile per ascoltarsi e per (ri)scoprire se stessi». Gli incontri proposti dall’Associazione Krisalidea, in collaborazione con Le tre porte, partono da queste considerazioni per offrire uno spazio di riflessione, a partire dalle pagine di un libro, in un ambiente informale. Ogni incontro sarà condotto da una professionista di Krisalidea: a partire dal libro scelto si guideranno i partecipanti in un percorso di riflessione sulle tematiche che emergeranno dai testi. Gli appuntamenti sono alle 20 a Le tre porte, in via della Verdura 22, a Rieti. Costo: 12 euro, incluso aperitivo. Info e prenotazioni: 320/6061501, e-mail: associazionekrisalidea@gmail.com. Dopo la partenza di giovedì con “Stai zitta” di Michela Murgia, ecco il programma. 27 ottobre: “La piccola farmacia letteraria” di Elena Molini; 24 novembre: “Niente di vero” di Veronica Raimo; 19 gennaio: “Specchio delle mie brame” di Maura Gancitano; 23 febbraio: “Io sono come un albero”; 23 marzo: special edition (in presenza dell’autrice) con “Introspezione” di Sueli Tosoni; 20 aprile: “Che libro sei?” - Il libro lo scegli tu; 18 maggio: “In compagnia del lupo” di Carlo Lucarelli; 8 giugno: “Queerfobia. Racconti, poesie e immagini di odio quotidiano” di Giorgio Ghibaudo e Gianluca Polastri.

Parte il Sabina musica festival 2022: la rassegna proseguirà fino al 6 novembre, facendo tappa all’abbazia di Farfa (il 15 ottobre), Collevecchio e Magliano Sabina.

Oggi visita a Collevecchio, Poggio Sommavilla e Cicignano, con guida da parte dell’archeologo Giorgio Filippi: appuntamento alle 9.30.