Sabato 11 Novembre 2023, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.

Teatro d’autore in Sabina. Doppio appuntamento, tra oggi e domenica, con l’opera di Harold Pinter “Il Guardiano” nell’interpretazione di Duccio Camerini. Lo spettacolo di oggi è alle 21 ad Antrodoco, al teatro Sant’Agostino mentre quello di domenica è alle 18 a Casperia, al teatro “Ignazio Gennari”. “Il Guardiano” del premio Nobel Pinter, nella versione del regista e attore Camerini, è un’iniziativa organizzata dal circolo Arci succede in Sabina, in collaborazione con i Comuni di Antrodoco e Casperia, con la produzione di Florian Metateatro di Pescara. Camerini è il regista e interpreta il personaggio di Davies. Sul palco anche Lorenzo Mastrangeli (Mick) e Leonardo Zarra (Aston). In una stanza di periferia, si incontrano due fratelli e un vecchio vagabondo, che capisce che quel posto, di proprietà dei due fratelli, per lui è una opportunità e cerca di sfruttarla e ricoprire il ruolo di “guardiano”, ma dovrà fare una partita coi due fratelli che non si sottraggono. Ma è il vecchio a essere più scaltro, soprattutto quando cerca di metterli l’uno contro l’altro. «Nonostante appartenga al primo periodo di Pinter (è del 1960), “Il Guardiano” è stato sempre giudicato come una delle vette del futuro premio Nobel - spiega Camerini. - Un capolavoro calato nella “working people” che adombra comicità, banalità e minaccia: una pièce sul potere tra personaggi senza potere». Biglietto 10 euro, prenotazioni all’e-mail succedeinsabina@gmail.com.

Teatro anche a Toffia, questa sera alle 20.30, presso il complesso San Bernardino in piazza Lauretana 3, col sesto appuntamento di “10 spettacoli per un teatro” 2023, con lo spettacolo “Di anima e di altre parolacce”: una trilogia di monologhi “tragicomicamente” poetici, con la protagonista che affronta gli snodi della vita in bilico tra difficoltà, consapevolezze e meraviglia. In scena, Alice Gabellini è accompagnata dal chitarrista greco Vasili Zefiropoulos. Dopo lo spettacolo, degustazioni di prodotti tipici. Ingresso spettacolo e degustazione 12 euro, tessera associazione 2 euro. Info e prenotazioni: 33oc.teatro@gmail.com o 347/9293552.

Secondo appuntamento della Rassegna “Autunno a teatro” del teatro Potlach, questa sera alle 21, a Fara in Sabina. Uno spettacolo dedicato allo scrittore di fantascienza Philip K. Dick: “Valis. I mondi di Philiph Dick”, a cura del teatro delle Selve, in una produzione nata dall’intreccio tra il romanzo “Valis” e la biografia: “Io sono vivo, voi siete morti”, di Emmanuel Carrère. La regia è di Franco Acquaviva. Il prezzo del biglietto è di 5 euro. Info e prenotazioni: 351/7954176.

Spettacolo al teatro Comunale di Salisano, oggi alle 19, con Tiziana Francesca Vaccaro, autrice e attrice teatrale, che presenta il lavoro finale del progetto “Adozione - Vite a pezzi”, con ingresso gratuito. Il tutor, Ferdinando Vasellli, realizzerà un estratto del progetto “Un testo - un vino”, da cui è nato lo spettacolo “Soprailcielodisanbasilio”. Simone Nebbia, giornalista teatrale di riferimento del progetto, condurrà un incontro con gli spettatori.

Prosegue la programmazione con il cinema di prima visione di “Sabina in prima fila - Il cinema dove non c’è” nei quattro Comuni del Lazio di Casaprota, Casperia, Poggio Mirteto e Poggio Nativo. Questa sera alle 21, nella sala delle culture “Elpidio Benedetti” di Poggio Mirteto, il film “Top Gun Maverick” di Joseph Kosinski con Tom Cruise che veste di nuovo i panni di Pete Mitchell, detto Maverickm che torna, da istruttore, alla scuola di combattimento per piloti della Marina Militare americana. Domenica alle 17.30, la casa del cittadino di Monte Santa Maria, nel Comune di Poggio Nativo, prosegue il suo viaggio nella commedia italiana con il film “Il grande giorno”, interpretato da Aldo, Giovanni e Giacomo. I tre comici, diretti da Massimo Venier, si cimentano con un matrimonio. In una villa sul lago di Como, si accingono i preparativi per le nozze di Elio e Caterina, pronti a celebrare il giorno più bello della loro vita e quello dei loro genitori, dei padri Giovanni e Giacomo. Con l’incognita di un guastafeste come Aldo. Sabina in Prima Fila” è realizzata dal Centro di ricerca e sperimentazione metaculturale, con la direzione artistica di Paolo Di Reda, in collaborazione con i Comuni, la rete cultura in Sabina e Arci succede in Sabina. Biglietto d ingresso 4 euro.

Per gli “Incontri del sabato”, a cura degli Amici del Museo, oggi alle 18 a Poggio Mirteto, nella sala Elpidio Benedetti, verrà presentato il libro di Roberto Lorenzetti “Le Indie di quaggiù”, con relatore l’autore (introduce Caterina Placidi), che parlerà del modo in cui i fotografi Giuseppe Primoli, Filippo Rocci, Paul Scheuermeier, Antonio Semerano hanno raccontato il mondo contadino della Sabina tra ‘800 e ‘900. Il conte Giuseppe Primoli che arrivò a Rieti nel 1890 per fotografare ciò che si manifestava in una grande fiera di merci e bestiame. Paul Scheuermeier visitò Rieti e l’alta Sabina negli anni ‘20 per documentare la realtà linguistica, accompagnando il suo lavoro con sorprendenti immagini fotografiche. Filippo Rocci fece della bassa Sabina il suo atelier per realizzare immagini ponendo al centro il mondo contadino di quell’area. Gli scatti di Antonio Semerano nel dopoguerra nella valle del Turano, dove il mondo contadino rimase immobile davanti alla modernizzazione dell’epoca.

Undicesima edizione, oggi, delle cantine aperte, con il borgo di San Martino di Petrella Salto che festeggia il vino nuovo. Dalle 19.30 di oggi, prende il via il percorso enogastronomico: verranno proposti tanti piatti della tradizione locale: prosciutto, pecorino, polenta, minestra, salsicce arrosto e dolcetti fatti a mano, il tutto accompagnato dal vino novello. Lungo il percorso, le cantine rievocheranno i mestieri di una volta, quali fabbro, falegname e pastore, con il sottofondo di organetti e cantori popolari.

Gastronomia, intrattenimento musicale, convegni, solidarietà e proposte dedicate ai più piccoli nella sesta edizione di “Rulli e Cantine”, a Santa Rufina, oggi. Tante le novità dell’edizione 2023, a partire dal trenino da 36 posti, che attraverserà la frazione, nel Comune di Cittaducale, accompagnando nel cuore della festa tutti i visitatori, che potranno lasciare la propria auto nel parcheggio in zona parco giochi, adiacente la Seko. «Il trenino - anticipa il presidente dell’associazione Rulli e Cantine, Sandro Angeletti - renderà la visita ancora più speciale per adulti e bambini. Bambini che ci hanno onorato dei loro disegni e che coinvolgiamo attraverso una apposita cantina, quella dei Monelli, con le associazioni La Strada e Micciani Unita che proporranno laboratori all’insegna del gusto. Ospiteremo anche l’associazione Superabilità, alcuni hobbisti, convegni e una mostra fotografica. Come sempre visiteremo gli ospiti della Rsa di Santa Rufina con il gruppo Santarofinari Rulli Rulli». Tra le novità 2023 la nascita del Rullo, la moneta dal valore di un euro, con cui sarà possibile gustare le varie specialità. «Il ricavato sarà utilizzato per le prossime edizioni - prosegue Angeletti - e investito per la comunità. Stiamo restaurando le edicole votive, sotto la supervisione della Soprintendenza e di Giuseppe Cassio, che ha sposato subito il progetto. Visto il successo dello scorso anno, a dicembre torneranno poi i mercatini e la casa di Babbo Natale. Chiuderà la manifestazione lo spettacolo pirotecnico di Morsani».

Il Reate Festival, a cura della Fondazione Flavio Vespasiano, prosegue la programmazione di novembre con concerti solistici e cameristici dedicati ai giovani. Otto concerti in matinée per le scuole e aperti al pubblico, con strumenti ad arco, a fiato, pianoforte, fisarmonica, ensemble vocali. I prossimi interpreti saranno il duo di chitarre Fabio Renda e Beniamino Trucco (14 novembre alle 10.30, Auditorium di Santa Scolastica a Rieti), il fisarmonicista Alex Volponi (17 novembre alle 10.30, Auditorium).