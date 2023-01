Sabato 7 Gennaio 2023, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.

Oggi e domenica, 7 e 8 gennaio, open day al canile, al canile sanitario "Silvia Rosati", in via Cottanello, a Rieti, open day: chi vorrà, potrà visitare il canile, conoscere i cagnolini e acquistare i gadget.

Il presepe ancora protagonista a Greccio, dove nacque ottocento anni fa. La rievocazione storica del primo presepe prosegue fino a domenica, a cura della Pro loco di Greccio, nel piazzale sottostante il santuario francescano del paese del Reatino: cinquanta figuranti in costume dell’epoca ripropongono la storia della nascita del presepe, voluto da San Francesco nel 1223. Le repliche, iniziate alla vigilia di Natale, si svolgono con inizio alle 17.30. Gli appuntamenti sono oggi e domani, 8 gennaio. Non solo presepe vivente, a Greccio, ma sono molteplici le iniziative presenti. Fino a domenica, raggiungendo Greccio, si possono visitare anche la mostra-mercato in piazza Roma (oggi e domani, dalle 10 alle 18), il museo internazionale (tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 13.30 alle 18.30), l’esposizione permanente all’interno del convento francescano (tutti i giorni dalle 9 alle 18), il sentiero degli artisti lungo le vie del centro storico, le decine di miniature realizzate da residenti, negozianti, scuole e associazioni in ogni angolo del borgo e nelle frazioni, sempre più numerose grazie all’iniziativa “Il presepe è Greccio”, promossa dal centro sociale La Cappelletta. E poi c’è la terza rassegna online “Greccio...è il Presepe”, con opere in mostra sulla pagina facebook della Pro loco. Oltre ad ammirare le foto, i visitatori potranno votare le realizzazioni che giudicano le migliori fino alle 12 di domenica 8 gennaio

Il 2023 parte all’insegna del teatro a Montopoli di Sabina, con la rassegna della “Niente fischi si recita!”, di Aldo Lops e Silvia Lastilla, che propone due spettacoli per la stagione teatrale. Domenica prossima alle 18, Francesca Nunzi in una prima nazionale, lo spettacolo “Nèvrosi”, che oltre a divertire farà pensare sullo spaccato quotidiano della famiglia. Il 22 gennaio, seguirà il ritorno di Michele La Ginestra, con lo spettacolo “Mi hanno rimasto solo...10 anni dopo”. Lo spettacolo di domenica al teatro San Michele Arcangelo di Montopoli vede la regia di Cinzia Berni. Nunzi, in un monologo, veste i panni di Giulia, la protagonista, una donna sempre organizzata e fiera di come riesce a gestire la sua casa, suo marito e il suo lavoro. Durante il lockdown, si trova invece a dover fare i conti con un mutamento assoluto della sua esistenza, scandita fino ad allora da precise ritualità. Giulia è una donna fragile, che depone nel gesto quotidiano e ripetuto la sua ancora di salvezza, affida alla sacra ritualità delle azioni il suo malessere. Per la protagonista, il ripetersi ciclico del quotidiano è il perpetuo tornare al punto di partenza, che equivale alla continua rinascita e questo le garantisce una vita tranquilla e mai colpita dall’inatteso. Poi tutto muta e, nonostante i tentativi di fermare l’attimo felice, anche Giulia si imbatterà nel flusso delle cose. Di qui, dunque, il percorso psicologico di chi deve affrontare l’incognita di un destino inaspettato: nuove consapevolezze, responsabilità, finalità e, soprattutto, nuove prese di coscienza, talmente forti da forgiare un’anima apparentemente fragile, fino a farla diventare una combattente fiera e anche un po’ folle, in una chiave di lettura teatrale tragicomica. Per info e prenotazioni: 389/6793095 o 339/5318478.

Recital itinerante “Il presepe di Francesco”, a cura del Coro Parola di vita: oggi l’appuntamento è alle 15.30 al Santuario di Greccio, domenica alle 18.30 nella chiesa dell’Annunziata a Casperia.

Intanto, a Magliano Sabina, si è aperta la campagna abbonamenti per la rassegna 2023 al teatro Manlio: cinque spettacoli che si svolgeranno da sabato 14 gennaio al teatro Manlio, in una rassegna nata dalla collaborazione tra il Comune di Magliano Sabina, Atcl e la Mirabilis Teatro Societas. La campagna abbonamenti proseguirà dal 9 al 13 gennaio, dalle 17 alle 19 presso il teatro. Gli spettacoli in cartellone sono: il 14 gennaio “Tradimenti” di Harold Pinter, il 22 gennaio “L’Oreste” di Francesco Niccolini, il 26 febbraio “Una compagnia di pazzi” di Antonio Grosso, l’11 marzo “Uno nessuno centomila” dal romanzo di Luigi Pirandello e “Roma io ti racconto e canto”, con Elena Bonelli, il primo aprile.

A Leonessa, concerto di Marco Morandi, questa sera alle 21.30, all’Auditorium Santa Lucia. Marco Morandi, figlio di Gianni, proporrà “20 Canzoni da portare su un’isola deserta”, questo il nome dello spettacolo, una collezione di pezzi fondamentali per lui, tra cui anche alcuni di Rino Gaetano a cui Marco Morandi è legato, vista la lunga esperienza nella Rino Gaetano Band e per aver inciso “Centonove”, il cui titolo fa riferimento a un verso di “E io ci sto” di Gaetano.

Si chiude all’insegna della befana, nel fine settimana, la rassegna di cinema di “Sabina in Prima Fila - Il cinema dove non c’è”. Il progetto è realizzato con il contributo della Fondazione Varrone e il patrocinio della Regione Lazio: vista la concomitanza con le festività, gli appuntamenti in scaletta non potevano non essere dedicati alla befana, con una pellicola che ne celebra le origini. “La Befana vien di notte 2 - Le origini”, è una vera e propria avventura in stile hollywoodiano, diretta da Paola Randi, con protagonisti Monica Bellucci e Fabio De Luigi. La storia è molto semplice: Paola è una giovane orfana che si caccia sempre nei guai. Un giorno, ostacola accidentalmente i piani dell’avido barone De Michelis, ma una strega gentile e potente corre in suo aiuto. Il film si potrà vedere, oggi alle 17.30, al teatro Fausto Tozzi di Casaprota e domenica 8 gennaio, alle 17.30, al teatro Sant’Antonio di Scandriglia. La rassegna proseguirà poi per tutto il mese di gennaio con alcune proiezioni riservate alle scuole della Sabina. Organizzato dal Centro di Ricerca e Sperimentazione metaculturale, in collaborazione con il Circolo Arci Succede in Sabina e la Rete cultura in Sabina, e con la direzione artistica di Paolo Di Reda, la rassegna prevede un ingresso a 3 euro e 50 centesimi. Si consiglia la prenotazione al link www.centrometaculturale.com/wp/prenotazione-sabina-in-prima-fila/ . Finora ci sono state 34 proiezioni in 8 Comuni in meno di due mesi, con una partecipazione importante del pubblico: più di 650 spettatori paganti prima di queste ultime tre proiezioni.