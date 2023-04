Sabato 22 Aprile 2023, 01:10 - Ultimo aggiornamento: 01:55

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.

L’opera lirica a Rieti, questa sera alle 21, all’Auditorium Santa Scolastica. In scena, il capolavoro di Giacomo Puccini, “Madama Butterfly”, in forma di concerto. Un appuntamento nella nella rassegna “Rieti in Scena”, ideata dal direttore artistico Piero Fasciolo e sostenuta da teatro Ghione di Roma, Comune di Rieti, Valle del Primo Presepe e “Samaritano - Caritas diocesi di Rieti. Sul palco, talenti della lirica per dare vita, in forma di concerto, alla “tragedia giapponese” composta da Puccini nel 1903. Una trama che verrà messa in scena dal soprano Youn Im, dal tenore Enrico Porcarelli, dal baritono Domenico Venturini e dal mezzosoprano Desirèe Proietti Lupi. L’introduzione sarà affidata al soprano Silvia Costanzi e si aggiungerà il contributo dei vincitori del concorso lirico internazionale “Mattia Battistini” e quello di “Rieti Opera Ensemble”, con Ruggero Russi al pianoforte e la voce narrante di Francesco Saverio Pasquetti. Prevendite su TicketOne o da Maistrello Musica in via delle Orchidee. Informazioni al 331/5475471.

In Sabina, a Mompeo, per la rassegna di spettacoli dal vivo “A Porte Aperte”, oggi alle 18, nella chiesa Auditorium di San Carlo, il concerto “Musiche da Oscar”, interpretate dallo Z.C. Duet, composto da Marcello Ciccone alla Tromba e Carlo Zannetti al pianoforte. Melodie intramontabili che spazieranno dalle colonne sonore di Ennio Morricone a quelle di Nino Rota, dalle composizioni di Astor Piazzolla a quelle dello stesso Zannetti. Alle 20, si terrà la “cena al castello” nella sala Fabrizio Naro, curata dal Comitato festeggiamenti Sant’Egidio 2023. Il concerto è a ingresso libero, invece per la cena è necessario prenotarsi al 366/9804389.

Per la stagione di teatro contemporaneo, questa sera alle 21, al teatro Potlach di Fara Sabina, lo spettacolo “Calvino 100” a cura dello stesso Potlach. Regia e drammaturgia di Pino Di Buduo con Nathalie Mentha, Daniela Regnoli, Irene Rossi, Zsofia Gulyas, Marcus Acauan. Quest’anno si celebrano i 100 anni della nascita di Italo Calvino e il Potlach rende omaggio all’autore. “Calvino 100” è uno spettacolo che va a esplorare il mondo calviniano e, in particolare, le “Lezioni americane”. Pubblicate postume, così Calvino introduceva le introduceva: «La mia fiducia nel futuro della letteratura consiste nel sapere che ci sono cose che solo la letteratura può dare con i suoi mezzi specifici». Questi mezzi sono: leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità, molteplicità e coerenza. Cinque attori del teatro Potlach andranno ad indagare le differenti qualità, in un viaggio immaginifico tra il teatro e la letteratura. Il costo del biglietto è di 10 euro, prenotazione obbligatoria via sms o whatsapp al 351/7954176.

Domenica, “Danzandando” propone l’iniziativa “canandando”, per chi ama gli amici a quattro zampe: in via Zannetti, nella zona della Riserva dei laghi Lungo e Ripasottile, dalle 14 alle 17.30, c’è la possibilità di conoscere e di portare a spasso uno dei cani che sono ospiti del Rifugio “Gli amici di Fiocco” di Rieti. Per avere informazioni dettagliate sull’iniziativa, il numero è il 344 /105 9316.

La gelosia è il perno su cui è incentrata la nuova commedia “Scorte e gelosie”, del gruppo teatrale “Gli amici cantaliciani”, in scena oggi alle 21, nel teatro dell’oratorio San Giuseppe del Bivio di Cantalice. La commedia in tre atti, scritta e diretta da Aldo Patacchiola, è ambientata tra gli anni ‘60 e ‘70. È con la divorante gelosia, dunque, che dovrà fare i conti Armando, marito morbosamente geloso della moglie Fernanda, la quale ha come unica colpa quella di perdere spesso l’autobus e di accettare dunque passaggi in automobile da Felice, il bidello del paese. Di conseguenza, con la gelosia deve fare anche i conti Marietta, moglie di Felice. E poiché certe inclinazioni sembrano avere una componente ereditaria, pure la giovane Cesira, figlia di Armando, patisce il tarlo con il fidanzato Carletto. Accade dunque che Armando, su immancabile consiglio del compare Franciscu, e Cesira e Marietta su fidato suggerimento dell’amica Ersilia, decidono di “fare le scorte” ai propri compagni. I biglietti costano 7 euro e 5 per i bambini fino a 10 anni. Informazioni e prenotazioni ai numeri 0746/653449 e 375/5672317.

Sarà presentato oggi qlle 16.30, al Caffè letterario, a cura di Marco Testi, presso l’Istituzione Teresiana di Vescovio (Vocabolo Vescovio 65, Torri in Sabina) il libro di Stas’ Gawronski, “Gli undici” (Fuorilinea). Questa raccolta di racconti rientra nel tema fondante di quest’anno, la territorialità sabina di scrittori. “Gli undici” allude al numero dei personaggi che agiscono e che vengono contrassegnati nei titoli delle storie con la loro professione. L’incontro è in presenza, ma possibile anche on-line, inviando una richiesta all’indirizzo vescovio.istituzione@gmail.com.

A Montopoli, oggi alle 20, nella biblioteca “Angelo Vassallo”, lo spettacolo “Calendarietto”. Un racconto di Marco Lodoli, con l’attrice Elisabetta de Palo, accompagnata dai valzer del contrabbasso di Carla Tutino e dai disegni di Valeria Gasparrini, realizzati dal vivo su lavagna luminosa. La collaborazione tecnica è di Paolo Monachesi.

A Casperia, domenica alle 16.30, al teatro Ignazio Gennari, la compagnia “Materiaviva Performance” porterà in scena lo spettacolo per bambini e famiglie “Storie di fate, ciliegie e cavalieri blu”. Tre fate strampalate vivono nella casa dove tutte le fiabe del mondo finiscono una volta scritte e hanno il compito di leggerle affinché non svaniscano. Le fiabe raccontate sono liberamente ispirate ad alcuni racconti di Roberto Piumini. Ingresso 5 euro, prenotazioni a info@materiaviva.it.

Restando nel Reatino e nel Lazio, Andrea Seki in concerto, con la sua arpa neoceltica, oggi alle 18 all’agriturismo olistico di Montenero Sabino. Il titolo del concerto è “Verso le stelle della Lyra”, un viaggio sonoro terrestre, stellare e multidimensionale: si snoda tra composizioni originali e alcuni temi della tradizione bretone e irlandese. Ospite Rashan. Il programma del concerto propone composizioni originali e inedite di Seki, tratte dal suo progetto sonoro “Atlanteans Resonances”.