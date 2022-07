Sabato 23 Luglio 2022, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.

Proiezioni sotto le stelle e incontri con i protagonisti del cinema italiano a Fara in Sabina, fino a domenica, nell’evento partito mercoledì sera e che nasce con l’obiettivo di promuovere il legame tra il territorio della Sabina e la settima arte, ossia il cinema, sia dal punto di vista artistico-culturale sia come volano economico strategico territoriale. È il “Fara Film Festival”, concorso internazionale di cinema, arte ed enogastronomia, ideato da Riccardo Martini, prodotto da Martini eventi in collaborazione con Alfiere productions, e diretto da Daniele Urciuolo. I vicoli del borgo medievale saranno illuminati come un set cinematografico, con piazza Duomo e piazza Garibaldi che saranno la culla degli eventi in programma. Questa sera, ospite della kermesse Giancarlo Giannini, insieme alla storica press agent Paola Comin, con la proiezione di “Pasqualino Settebellezze”. In chiusura, domenica 24 luglio, ospiti Umberto Smaila, Pierluigi Di Lallo, Giorgia Fiori, Alessandro Gatto e Virginio, per l’evento di premiazione delle opere in concorso e la proiezione del film “Troppa famiglia”.

A Casaprota, intanto, prosegue il Festival dei mestieri del cinema italiano che celebra la sua seconda edizione con film, ospiti e premi. Dopo una settimana di proiezioni, questa sera, serata d’eccezione con il Premio “Fausto Tozzi alla carriera” assegnato a una grande protagonista del cinema italiano, Anna Mazzamauro, a conclusione di un concerto della Banda musicale della Guardia di finanza che eseguirà molte musiche da film. Domenica 24, il festival si trasferisce nel centro storico di Collelungo, dove sarà assegnato il premio “Fausto Tozzi - Mestieri del Cinema” all’operatore Gianni Aldi, per il film “Una famiglia mostruosa” di Volfango De Biasi, con Massimo Ghini e Lillo Petrolo, che concluderà le proiezioni del festival. Partito da un’idea condivisa dal presidente della Pro loco di Casaprota, Emanuele Micarelli, e dal direttore artistico Paolo Di Reda, con la collaborazione di Cinzia Liberati, presidente dell’Aiarse, il Festival dei mestieri del cinema italiano intende mettere al centro della proposta il grande talento degli artisti e dei tecnici del cinema, svelando il dietro le quinte di quanto si vede sullo schermo.

Per “Luglio suona bene”, rassegna di Associazione Musikologiamo-Aps e Misericordia di Rieti, questa sera alle 21.30 a piazza San Rufo a Rieti, il concerto dell’Anonima Frottolisti. Giovedì 28, chiesa di San Rufo, il concerto di Sandro Sacco e Paolo Paniconi e il 30 luglio serata con Emanuele D’Agabiti e Matteo Colasanti.

Partita a Cantalupo in Sabina, nell’anfiteatro vicino al convento di San Biagio, la rassegna cinematografica “Parliamo di Donne”, alla VI edizione e dedicata alle donne costruttrici di Pace. Due settimane con le proiezioni nei weekend e tanti ospiti. Il cartellone allestito dalla direzione artistica, affidata come sempre a Luca Verdone, in collaborazione con il Comune, vedrà la seguente programmazione: questa sera il film “Stromboli. Terra di Dio” di Roberto Rossellini, ospite il nipote, Alessandro Rossellini, autore di un docufilm sulla sua famiglia. Domenica, “Tra cielo e terra” di Oliver Stones, ospite Steve Della Casa (Hollywood Party). La seconda settimana vedrà venerdì 29 luglio il film “JoJo Rabbit” di Taika Waititi con ospite Francesca Reggiani. Sabato 30 luglio, “La verità negata” di Mick Jackson, ospite Livia Bonifazi. Domenica 31 luglio, il film “E ora dove andiamo” di Nadine Labakicon, ospiti i due critici cinematografici Steve Della Casa e Caterina Taricano. Ogni serata sarà preceduta da un apericena, alle 20 su prenotazione (cell. 345/9709968) nel giardino attiguo all’anfiteatro. Tra le novità di quest’anno, c’è poi quella che il Comune, in collaborazione con l’ostello le Ginestre, gestito dall’Associazione Simul Vivere, che si occupa di autismo, ha organizzato weekend da trascorrere a Cantalupo, con pernottamento all’ostello, abbinando al cinema escursioni. Informazioni: 0765/51652 o 393/1101084. Giovedì 28 ci sarà una giornata fuori programma, con la proiezione di due corti sulla disabilità, promossa da Simil Vivere dal titolo “Invisibili” di Maria Grazia Moncada e Pierluigi Frassineti, e “OutismoautDoor” di Ciampacavallo Onlus. Ultima novità: la mostra di acquarelli, curata da Simonetta Enei e allestita presso la Casa del Cittadino, accanto all’anfiteatro, che è stata inaugurata dalla senatrice Valeria Fedeli, già ministro della Pubblica istruzione, che intende portarla in Senato.

Si terrà oggi, poi sabato 30 luglio e sabato 6 Agosto la prima edizione di Castel Sant’Angelo in Music, tre serate di musica e spettacolo finanziate tramite la partecipazione del Comune al bando per il sostegno a progetti di spettacolo dal vivo nei Comuni del cratere sismico. Questa sera alle 21.30, al lago di Paterno, la prima delle tre serate a ingresso libero con lo spettacolo “Cose che non avremmo sperato di potervi dire”, di e con Roberto Mercadini e Guido Catalano, soggetti simili e complementari che raccontano le loro solitarie vicissitudini e la loro lunga amicizia, tra palesi somiglianze e altrettante differenze. Di nuovo alle 21.30 e con ingresso gratuito, sabato 30 luglio, a Piè di Paterno, il concerto “Omaggio a Frank Sinatra” della Rieti Jazz Orchestra, progetto musicale e culturale nato nel 2015 che farà rivivere alcuni dei più grandi successi di Frank Sinatra e gli indimenticabili brani frutto della collaborazione di Sinatra sia con Quincy Jones che con l’Orchestra di Count Basie. Il 6 agosto (ore 21.30, ingresso libero), presso il laghetto di Canetra, infine, il concerto di Giovanni Truppi (nella foto), artista che in poco più di un decennio e in cinque dischi ha saputo mettere in mostra le proprie qualità migliori: una scrittura musicale varia, capace di attingere in egual misura da linguaggi diversi come il jazz, il blues, il rock, il punk e la canzone d’autore, l’abilità del musicista, che si tratti di suonare pianoforte o chitarra, e la fisicità del performer costruita in centinaia di concerti.

A Fara in Sabina parte l’edizione 2022 del Fara Music Festival, con concerti fino al 21 agosto presso l’Abbazia di Farfa (Parco Cremonesi). Nelle serate sabine si alterneranno da Stefano Di Battista a Roberto Gatto, fino a Franco D’Andrea, Omer Klein, Zeppetella feat. Bosso. Tra le novità di questa edizione, il ritorno delle masterclass. La rassegna fonde concerti, seminari, Premio Jazz Live, jam session, enogastronomia e artigianato. Questa sera alle 21.30, Daria Biancardi sings the blues, domenica sempre alle 21.30 Walter Ricci “Stories”.

Settimana musicale mirtense che si è aperta domenica scorsa al parco San Paolo con la direzione artistica dello stesso Perotti, e andrà avanti fino a domenica prossima. Un festival quello di Poggio Mirteto che richiama i suoi migliori “figli musicisti” impegnati nelle orchestre di tutta Italia e di mezza Europa con lo scopo di rinnovare una preziosa tradizione musicale locale e potenziare l’offerta culturale della Sabina e del Lazio, offrendo un palcoscenico importante a giovani artisti.

A Castelnuovo di Farfa va avanti il Festival internazionale “ArtePiano”. Questa sera, Lpduo live. Gli spettacoli saranno preceduti da attività ricreative, culturali e corsi di gastronomia sabina, mentre i concerti verranno diffusi in diretta in tutto il centro storico.

Note al tramonto, oggi, a Cittareale. Dalle 18 a Selvarotonda, appuntamento musicale in alta quota con la JuniOrchestra dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia diretta da Simone Genuini, che eseguirà musiche di Beethoven, Borodin, Mascagni e Bernstein. Al concerto, parteciperà anche il vescovo di Rieti, monsignor Domenico Pompili, con alcuni spunti di riflessione. Lo spettacolo è gratuito, con ingresso libero e posti a sedere sull’erba. Al termine del concerto si potrà partecipare alla festa nella frazione Santa Giusta con degustazioni, musica e balli.

Una giornata dedicata al gioco, allo sport e alla scoperta del territorio. Tornano, domenica 24 luglio, le “Cottanelliadi”, manifestazione che si svolge nel territorio di Cottanello, nella zona dei Prati di Cottanello, intitolate per il quinto anno alla memoria di Gilberto Volpi. Un evento che è diventato un classico dell’estate in Sabina e che rappresenta un’importantissima occasione per raccogliere fondi per il centro Alzheimer di Cantalice. In calendario attività per tutti i gusti, dalla maratonina di montagna alle sfide di calcio a 5, green volley, fino ai tornei carte e ai giochi per bambini. «Lo sport come lo intendevamo da bambini - spiegano gli organizzatori - a favore di chi tante cose non le riesce più a ricordare. Avete presente le giornate di sole, sui prati a giocare, a correre a ridere? Queste sono le Cottanelliadi: una giornata per ricordare». Per partecipare alle competizioni è necessario iscriversi attraverso la pagina facebook o il sito internet delle Cottanelliadi (www.cottanelliadi.wordpress.com). Il programma prevede la maratona di 9 km con partenza alle 8.30 dal ristorante “Il Castagneto”, i 15 km in mountain bike con partenza alle 9.30, poi dalle 10 ai Prati di Cottanello il via ai tornei di calcio a 5, green volley e giochi di carte per finire alle 11 con la caccia al tesoro per i bambini. Nel pomeriggio in calendario le finali dei tornei e le staffette per adulti e bambini. Un’intera giornata di festa e di solidarietà, come spiegano gli organizzatori: «L’associazione che porta il suo nome organizza in ricordo di Gilberto Volpi questo evento. Dall’estate 2018, grazie alle offerte e alla sensibilità di tutte le persone coinvolte, le Cottanelliadi hanno permesso la realizzazione di attività invernali a favore e con il Centro Alzheimer di Cantalice. Riteniamo che la presenza, la cura, l’amore, siano le terapie più valide per combattere questa malattia. In questi anni abbiamo finanziato corsi di danza e musicoterapia per tutti gli utenti del centro. Momenti per noi difficili da dimenticare, per chi invece lo fa senza volerlo, li dobbiamo continuare a ripetere e rinnovare». Tanti i premi in palio, come la maglia numero 10 della nazionale di calcio femminile autografata da Cristiana Girelli. Attesissima la lotteria che metterà in palio un volo in aereo dal Ciuffelli, un ulteriore modo per omaggiare Gilberto Volpi, grande appassionato di volo.