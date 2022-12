Domenica 18 Dicembre 2022, 00:19

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.

A Greccio, in attesa della rievocazione del primo presepe vivente al mondo, in programma alla vigilia di Natale, oggi, dalle 10 alle 18, c’è il mercatino di Natale, con le tipiche casette in legno posizionate nella piazza centrale, con gli artigiani che propongono oggettistica per il presepe e prodotti manifatturieri.

A Scandriglia, oggi, la sagra del polentone alla carbonara: alle 10 i mercatini di Natale e alle 12.30 l’appuntamento gastronomico con il piatto tipico dei boscaioli, gli antichi carbonari. Cuoche d’eccezione, le donne del luogo, seguendo antiche ricette. Alle 16.30, “Aspettando babbo Natale”: consegna delle letterine da parte dei bambini.

A Forano, oggi alle 9.30, apertura dei mercatini natalizi, alle 10.30 pizze fritte, falloni e frittelle mentre alle 12.30 apertura dello stand gastronomico, con menù fisso di polente bianche e rosse, dolci natalizi e bevande. Alle 16.30, arriverà babbo Natale, intrattenimento della Banda musicale, dimostrazione “Ad maiora twirling” e poi merenda calda e tombolata con premi.

A Casperia, oggi, stand gastronomico della Pro loco a pranzo e musica con la Banda comunale.

A Configni, oggi 18, nella chiesa di Santa Maria Assunta, il concerto di Natale della “Corale Confignana”, diretta da Giorgia Savazzi.

A Leonessa, oggi, l’escursione natalizia e pranzo sociale (info Cai sezione Leonessa). Alle 16.30, al centro anziani, presentazione del libro “Il tesoro delle colline e degli altipiani”. A seguire, organetto in festa.

Concerto di Natale, oggi alle 11 in piazza Garibaldi a Cantalupo in Sabina, della Banda musicale di Cantalupo.

Oggi alle 18, nella chiesa Maria Immacolata, a Piedicolle di Rivodutri, il concerto “I Suoni del Natale” del Musì trio

Tornano i cuori di cioccolato per la ricerca. Anche a Castelnuovo di Farfa, oggi dalle 9.30 alle 12.30, in piazza degli Angeli, Avis e Telethon torneranno insieme per far crescere la ricerca contro le malattie rare. Il cuore di cioccolato è disponibile quest’anno in una confezione illustrata e nei tre gusti: al latte, fondente (210 grammi) e al latte con granella di biscotto (230 grammi), offerto con un contributo di 12 euro per un cuore, 30 euro per tre.

Ancora tanto cinema nel fine settimana con “Sabina in Prima Fila - Il cinema dove non c’è”, rassegna realizzata con il contributo della Fondazione Varrone e il patrocinio della Regione Lazio. Oggi alle 17.30, al teatro “Fausto Tozzi” di Casaprota, il film “L’Arminuta”, di Giuseppe Bonito. “Sabina in Prima Fila” è organizzato dal Centro di ricerca e sperimentazione metaculturale, con la direzione artistica di Paolo Di Reda. Ingresso a 3,50 euro. Si consiglia la prenotazione al link www.centrometaculturale.com/wp/prenotazione-sabina-in-prima-fila/.

Il Natale come momento per ritrovare serenità e, attraverso le tradizioni, tornare a stare insieme, mettendosi definitivamente alle spalle il duro periodo del Covid. È questo lo spirito con il quale i giovani di Torri in Sabina, a partire dai bambini e dai ragazzi dell’oratorio e delle associazioni locali, hanno organizzato una serie di eventi che proseguiranno per tutte le festività, culminando con l’esposizione di numerosi presepi artistici per le vie del borgo.