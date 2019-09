IL PROGRAMMA

RIETI - Venerdì 13 e sabato 14 settembre protagonisti nell’iniziativa “Paesaggi sabini: i segni del lavoro sul territorio sabino tra XIX e XX secolo” saranno Poggio Mirteto e Casperia. Una due giorni tra conferenze e incontri, escursioni e visite guidate.La prima giornata si svolge a Poggio Mirteto, Sala "Elpidio Benedetti"- (ex Sala della Cultura) con le iniziative coordinate da Augusto Ciuffetti la mattina e Antonio Tedesco il pomeriggio. Si parlerà del lavoro femminile e dei “terrazzani” dell’uso del suolo in Sabina e dei manifatturieri, lo sviluppo turistico e culturale dei territori, l’agricoltura fino alla proto industria e le condizioni sociali ed economiche delle zone della bassa Sabina tra ‘800 e ‘900 verrà presentato un volume sui segni del lavoro in Sabina, le attività produttive di quei tempi a Poggio Mirteto e i mulini e la miniera di Casperia. Sabato mattina con il coordinamento di Lorenzo Capanna dalla piazza di Casperia (ritrovo alle 9.30) la passeggiata in via Mole Chiusette sulle tracce dei vecchi mulini.I segni del lavoro in Sabina col convegno e passeggiata è una iniziativa dell’Associazione RESpro (Rete di storici per i paesaggi della produzione), in collaborazione con la Fondazione Pietro Nenni e l’associazione Amici del Museo di Poggio Mirteto, oltre ai Comuni di Casperia e Poggio Mirteto. Le due giornate di studio offriranno l’occasione per dialogare sul passato e sul futuro della Sabina, riflettendo sulle buone pratiche di recupero, valorizzazione e promozione del patrimonio materiale e immateriale del territorio.