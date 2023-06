Terminillo, a luglio iniziano i lavori sulla strada provinciale Vallonina

RIETI - La Conferenza di servizi della Regione Lazio ha espresso il parere unico favorevole per la messa in sicurezza della strada provinciale 10 “Turistica del Terminillo”.

L’inizio dei lavori è previsto entro il mese di luglio, dove, con l’avvio del cantiere, si procederà con senso unico alternato in località Iaccio Crudele. La messa in sicurezza del tratto stradale è stata ceduta alla provincia di Rieti, che, nei prossimi giorni, provvederà alla variazione di bilancio per la predisposizione della gara d’appalto.

«E’ stato dato parere favorevole dalla Conferenza di servizi, con delle raccomandazioni relative alla salvaguardia del paesaggio naturale, alla realizzazione di opere per ridurre l’impatto visivo e ai lavori di adeguamento idrogeologico della strada provinciale – dichiara l’assessore Manuela Rinaldi – Finalmente il Terminillo e il Comune di Leonessa, torneranno ad essere connesse grazie al lavoro di sinergia tra Regione e Provincia. Con l’avvio dei lavori, la Sp 10 del Terminillo sarà fruibile dai turisti e non solo. Iniziamo a dare le prime risposte al nostro territorio».