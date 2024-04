Lunedì 15 Aprile 2024, 00:10

RIETI - Il giorno dell’avvio dei lavori stradali porteranno cambiamenti e inevitabili disagi all’ingresso e in uscita nell’area di Rieti ovest. L’intervento, della durata di otto mesi, da parte di Anas, punta a migliorare proprio lo svincolo di Rieti ovest della Salaria, nella zona del Macelletto, con la demolizione e ricostruzione del ponte sul fiume Turano e la relativa chiusura della via Tancia. Nei mesi scorsi, le operazioni avevano riguardato gli accessi sud ed est alla città.

Le zone. Il primo passaggio è fissato per questa mattina alle 10 - come ricorda la polizia locale del Comune di Rieti - con la chiusura alla circolazione della via Tancia. Un provvedimento finalizzato a consentire la demolizione del vecchio ponte sul fiume Turano e alla successiva ricostruzione del nuovo ponte, per potenziare lo svincolo Rieti ovest.

Le modifiche. A partire da oggi, pertanto, sono previste modifiche temporanee sulla viabilità, sia in entrata che in uscita da Rieti. Per quanto riguarda l’ingresso in città, nel quadrante ovest, da Poggio Fidoni, i conducenti debbono percorrere la Salaria, raccordo Terni-Rieti, dall’ingresso dello svincolo Rieti ovest e in direzione Rieti, percorrendo l’uscita della nuova rampa, in direzione Rieti Centro: nei giorni scorsi, è stata modificata e aggiornata la segnaletica nei punti in cui sono previsti i cambiamenti. Inoltre i mezzi di peso superiore a 3,5 tonnellate dovranno obbligatoriamente percorrere la Salaria, raccordo Terni-Rieti, in quanto all’intersezione tra via Tancia e via Pistignano viene posto da oggi il divieto di transito proprio per i mezzi pesanti, non attivo per i residenti.

E si cambia anche in uscita da Rieti, sempre nel quadrante Rieti ovest. Da oggi, in direzione Poggio Fidoni, Contigliano e Terni, la circolazione viene deviata in via Loreto Mattei, fino al sottopasso ferroviario, per poi essere instradata su lungovelino Don Giovanni Olivieri, fino all’incrocio con via Fratelli Sebastiani. Da questo punto, è possibile riprendere il viale alberato della vecchia Salaria in direzione Roma, per poi proseguire su via Pistignano con indicazione Terni.

Nei giorni scorsi, è stata eseguita la riasfaltatura di alcuni tratti delle strade, da via Fratelli Sebastiani a via Pistignano, che presumibilmente da oggi vedranno una circolazione maggiore di mezzi. A seguire, come accennato, la nuova segnaletica. Il bus 364 di Asm, da oggi, transita in via Pistignano.

La galleria. Le modifiche, da oggi e nelle prossime settimane, avranno ripercussioni sulla circolazione, in particolare negli orari di punta della mattina e del tardo pomeriggio. E da valutare, nel prossimo fine settimana, l’impatto per i transiti dei visitatori diretti o provenienti da altre località del Reatino. Nelle vicinanze, va ricordato, la galleria Colle giardino, è regolarmente aperta in direzione Rieti e Ascoli Piceno, mentre verso Roma, bisognerà aspettare luglio, con il transito obbligato sul vecchio tracciato della Salaria, attraverso Maglianello basso.