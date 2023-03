Chiuso al traffico per 5 giorni il tratto di via Tancia da via F.lli Sebastiani a via Di Carlo

RIETI - La Polizia Locale del Comune di Rieti, vista la richiesta per i lavori di rifacimento della rete di adduzione della Piana Reatina, comunica le seguenti variazioni al traffico:

- chiusura al traffico veicolare di Via Tancia – tratto da Via F.lli Sebastiani a Via Di Carlo – dalle ore 7 del 13 marzo alle ore 19 del 17 marzo.

La Polizia Locale del Comune di Rieti, vista la richiesta per lavori edili su un edificio privato in Piazza 1° maggio, comunica le seguenti variazioni al traffico:

- chiusura al traffico veicolare di Via Carocci – tratto da via Gramsci a via Matteotti – dalle ore 8 alle ore 17 del 13 marzo.