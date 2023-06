Processione dei Ceri, ecco tutte le variazioni alla viabilità e al trasporto pubblico

RIETI - La Polizia Locale del Comune di Rieti ricorda le variazioni alla viabilità per consentire le attività propedeutiche e lo svolgimento della Processione dei Ceri del Giugno Antoniano:

Chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta con rimozione nelle seguenti vie e piazze dalle ore 6 alle ore 24 del giorno 25 giugno 2023: Piazza Mazzini, Piazza Oberdan, Via T. Varrone, Via Cintia, Piazza C. Battisti, Piazza V. Emanuele II, Via Roma, Ponte Romano, Piazza Cavour, Via Porta Romana, Piazza della Repubblica, Via G. Matteotti, Via Borgo Sant’Antonio, Piazza Migliorini, Via Salaria – tratto da via Cavatella a Piazza della Repubblica – Via San Francesco, Piazza San Francesco, Via G. Garibaldi – tratto da Via San Francesco a Porta d’Arce – Piazza Chiesa del Suffragio, Via Nuova e Via Tancredi – tratto da Via Nuova a Piazza Oberdan.

Chiusura al traffico veicolare e istituzione del divieto di sosta con rimozione in via Garibaldi – tratto da Piazza del Suffraggio a Via San Francesco – dalle ore 5 alle ore 24 del giorno 25 giugno.

Chiusura al traffico veicolare e istituzione del divieto di sosta con rimozione in via Porta Romana, dalle ore 00:00 del 24 giugno alle ore 24 del 25 giugno.

Chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta con rimozione in Via Borgo Sant’Antonio dalle ore 12 del 24 giugno alle ore 24 del 25 giugno, in Piazza Cavour – tratto adiacente la Chiesa di San Michele Arcangelo – dalle ore 21 del 24 giugno alle ore 24 del 25 giugno

Chiusura al traffico veicolare e istituzione del divieto di sosta con rimozione in via T.

Varrone, in piazza Oberdan e in via Tancredi – tratto da via Nuova a Piazza Mazzini – dalle ore 6 del 24 giugno alle ore 24 del 26 giugno.

VARIAZIONE TRASPORTO PUBBLICO

In coincidenza con l’ultimo fine settimana dei festeggiamenti dedicati a Sant’Antonio, al fine di consentire la realizzazione della Infiorata e della Processione dei Ceri, il servizio di trasporto pubblico urbano di A.S.M. subirà alcune modifiche nei giorni di sabato 24 e domenica 25 giugno 2023.

SABATO:

la linea 101 non transiterà per il centro storico;

dalle ore 21:00 il capolinea verrà effettuato in via Salaria presso le fermate adiacenti e fronte la chiesa di S. Michele Arcangelo;



DOMENICA:

tutte le corse effettueranno il capolinea alla Stazione FFS. Pertanto, le linee 113, 163 e 513 effettueranno il tragitto: Stazione FFS, viale Maraini, via de Juliis, via A.M. Ricci, via Nenni, via delle Acque percorso regolare. Le linee 153, 413 e 423 effettueranno il tragitto: Stazione FFS, viale Maraini, percorso regolare. Il ritorno della linea 153 da Madonna del Cuore devierà in via de Juliis, via Nenni raggiungendo il capolinea della Stazione FFS.

Il servizio di trasporto pubblico sarà sospeso nei tratti piazza Cavour, via Salaria, Porta d'Arce, bivio del Terminillo e piazza Cavour, via S. Sassetti, viale Matteucci, via Verani.